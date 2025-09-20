BM’de Trump-Şara zirvesi! Şeybani Washington’da Suriye bayrağını göndere çekti detaylar belli oldu

Trump, Selman ve Şara, İHA

BM'DE TRUMP-ŞARA ZİRVESİ

Suriye Devlet Başkanı'nın ABD'ye yapacağı ziyaret uluslararası alanda büyük ilgi görüyor. 22-30 Eylül tarihleri arasında New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan ve dünyanın dört bir yanından birçok ülkenin lider ve hükümet başkanlarının katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılacak.

NE DEVRİK ESAD GİTTİ NE BABASI

Şaraa, Nureddin el-Atassi'nin cumhurbaşkanı olduğu 1967'den bu yana BM toplantılarına katılıp konuşma yapan ilk Suriye cumhurbaşkanı olacak. Devrik rejimin cumhurbaşkanı Beşar Esad ve babası daha önce bu tür toplantılara katılmamıştı.

Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'deki geçiş yönetimi bölgesel ve uluslararası destek görüyor.

Şara, Paris'e yaptığı ziyaretten birkaç gün sonra, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmişti.