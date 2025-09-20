PODCAST CANLI YAYIN

BM’de Trump-Şara zirvesi! Şeybani Washington’da Suriye bayrağını göndere çekti detaylar belli oldu

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el Şeybani, Washington ziyareti kapsamında 2014’ten beri kapalı olan ABD’deki Suriye Büyükelçiliğinde Suriye bayrağını yeniden göndere çekti. ABD basını ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan sonra özel görüşme yapacağını yazdı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el Şeybani, ABD ziyaretinde Temsilciler Meclisi ve Senato'dan kritik isimlerle görüştü. Şeybani'nin ziyareti sırasında 2014'te kapatılan Suriye Büyükelçiliği binasında Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı yeniden göndere çekilirken ABD basını ise Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın ABD'de görüşme yapacağını yazdı.

ŞEYBANİ SURİYE BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ

Şeybani, Washington'da 18 Mart 2014'te kapatılan büyükelçilik binasında, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Suriye Haber ajansı SANA'ya göre, tarihi an olarak nitelendirilen törende, Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini "Suriye'nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak tanımladı.

WASHINGTON'DA TARİHİ AN

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından 14 yıllık iç savaş boyunca Suriye halkının çektiği acıları hatırlatarak "Elbette bu tarihi bir an." dedi.

BM'DE TRUMP-ŞARA ZİRVESİ

Suriye Devlet Başkanı'nın ABD'ye yapacağı ziyaret uluslararası alanda büyük ilgi görüyor. 22-30 Eylül tarihleri arasında New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan ve dünyanın dört bir yanından birçok ülkenin lider ve hükümet başkanlarının katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılacak.

NE DEVRİK ESAD GİTTİ NE BABASI

Şaraa, Nureddin el-Atassi'nin cumhurbaşkanı olduğu 1967'den bu yana BM toplantılarına katılıp konuşma yapan ilk Suriye cumhurbaşkanı olacak. Devrik rejimin cumhurbaşkanı Beşar Esad ve babası daha önce bu tür toplantılara katılmamıştı.

Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'deki geçiş yönetimi bölgesel ve uluslararası destek görüyor.

Şara, Paris'e yaptığı ziyaretten birkaç gün sonra, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmişti.

