BM’de Trump-Şara zirvesi! Şeybani Washington’da Suriye bayrağını göndere çekti detaylar belli oldu

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el Şeybani, ABD ziyaretinde Temsilciler Meclisi ve Senato'dan kritik isimlerle görüştü. Şeybani'nin ziyareti sırasında 2014'te kapatılan Suriye Büyükelçiliği binasında Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı yeniden göndere çekilirken ABD basını ise Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın ABD'de görüşme yapacağını yazdı.
ŞEYBANİ SURİYE BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİ
Şeybani, Washington'da 18 Mart 2014'te kapatılan büyükelçilik binasında, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.
Suriye Haber ajansı SANA'ya göre, tarihi an olarak nitelendirilen törende, Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini "Suriye'nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak tanımladı.
WASHINGTON'DA TARİHİ AN
Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından 14 yıllık iç savaş boyunca Suriye halkının çektiği acıları hatırlatarak "Elbette bu tarihi bir an." dedi.