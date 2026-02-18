Beyaz Saray'dan İran'a saldırı mesajı: "Birçok gerekçe öne sürülebilir" | Donald Trump Hint Okyanusu'ndaki gizli üssü işaret etti

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a saldırmak için birçok neden bulunduğunu ifade ederek Tahran'ı anlaşma yapmaya davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmaması halinde Diego Garcia Adası ve İngiltere'deki Fairford hava üssünü saldırı için kullanabileceklerini belirtti.

Amerikan Axios platformu, Trump yönetiminin İsrail ile birlikte İran'a yönelik haftalarca sürecek büyük bir askeri operasyon başlatabileceğini öne sürdü.

"ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunuldu.

ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından ABD'den tehdit derecesinde açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran'a saldırmak için birçok neden öne sürülebilir." derken, İran'ın anlaşma yapmasının akıllıca olacağını belirtti.

ABD'DEN İRAN'A AÇIK TEHDİT: SALDIRI İÇİN ÇOK SAYIDA ARGÜMAN VAR

Trump, Amerikan Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Diego Garcia Adası'na ilişkin İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e çağrıda bulundu.

ABD Başkanı, söz konusu adanın oldukça stratejik konuma sahip olduğunu vurgulayarak, İngiltere'nin burayı Morityus'a iade etmemesi çağrısını yineledi.

Diego Garcia Adası'ndaki Amerikan üssünün önemine işaret eden Trump, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir." vurgusunu yaptı.

Trump, Starmer'e, adayı uzun vadeli şekilde kiralaması çağrısı yaparak, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Diego Garcia'yı vermeyin." görüşlerini paylaştı.