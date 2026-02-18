Beyaz Saray'dan İran'a saldırı mesajı: "Birçok gerekçe öne sürülebilir" | Donald Trump Hint Okyanusu'ndaki gizli üssü işaret etti
ABD basınında yer alan iddialar, Washington ile Tahran hattında tansiyonu yükseltti. Axios kaynaklı haberde, ABD’nin İran’a karşı haftalar sürebilecek geniş çaplı bir operasyona hazırlandığı öne sürülürken, Beyaz Saray’dan “anlaşma yapmaları akıllıca olur” mesajı geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran'a saldırmak için birçok neden öne sürülebilir." derken ABD Başkanı Donald Trump ise, "İran anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin Diego Garcia Üssü'nü kullanması gerekebilir." diye konuştu.
- Amerikan Axios platformu, Trump yönetiminin İsrail ile birlikte İran'a yönelik haftalarca sürecek büyük bir askeri operasyon başlatabileceğini öne sürdü.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmaması halinde Diego Garcia Adası ve İngiltere'deki Fairford hava üssünü saldırı için kullanabileceklerini belirtti.
- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a saldırmak için birçok neden bulunduğunu ifade ederek Tahran'ı anlaşma yapmaya davet etti.
- Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a çağrıda bulunarak stratejik öneme sahip Diego Garcia Adası'nın Morityus'a iade edilmemesini istedi.
ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü.
Amerikan Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunuldu.
"ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edildi.
ABD'DEN İRAN'A AÇIK TEHDİT: SALDIRI İÇİN ÇOK SAYIDA ARGÜMAN VAR
Bu iddiaların ardından ABD'den tehdit derecesinde açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran'a saldırmak için birçok neden öne sürülebilir." derken, İran'ın anlaşma yapmasının akıllıca olacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump ise, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı iade etmemesi çağrısında bulunarak, "İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde" adadaki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi.
Trump, Amerikan Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Diego Garcia Adası'na ilişkin İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e çağrıda bulundu.
ABD Başkanı, söz konusu adanın oldukça stratejik konuma sahip olduğunu vurgulayarak, İngiltere'nin burayı Morityus'a iade etmemesi çağrısını yineledi.
Diego Garcia Adası'ndaki Amerikan üssünün önemine işaret eden Trump, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir." vurgusunu yaptı.
Trump, Starmer'e, adayı uzun vadeli şekilde kiralaması çağrısı yaparak, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Diego Garcia'yı vermeyin." görüşlerini paylaştı.
ABD İLE İNGİLTERE ARASINDA DİEGO GARCİA DİPLOMASİSİ
Trump ile Starmer arasındaki görüşmede, İngiltere'nin Morityus'a iade etmeyi planladığı Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda yer alan ABD'yle ortak kullanılan Diego Garcia Üssü de masaya yatırılmıştı.
Starmer, Morityus'la yapılan adaların iadesi ve üssün İngiltere'ye tekrar kiralanması anlaşmasının önemine vurgu yaptıktan sonra anlaşmanın üssün geleceğini garanti altına aldığını anlatmıştı.
İki lider, üssün operasyonel geleceği konusunda birlikte çalışma konusunda uzlaşıya varmıştı.
Trump, daha önce İngiltere'nin Diego Garcia Üssü'nün de bulunduğu Chagos Adaları'nı, uluslararası mahkemelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı doğrultusunda Morityus'a iade etme kararını "aptallık" ve "zayıflık" sözleriyle eleştirmişti.
Starmer ise Trump'ın geçmişte bu konuda İngiltere'yi tebrik ettiğini, son açıklamanın İngiltere'nin Grönland konusunda Danimarka'ya destek vermesi karşısında misilleme olduğunu belirtmişti.