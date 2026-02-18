Cenevre’de barış Körfez’de savaş! Hürmüz'den Girit'e 48 saatte ABD'den devasa sevkiyat
Tahran ile nükleer pazarlıklar devam ederken ABD, İran’ı kuşatacak devasa bir askeri mekanizmayı devreye soktu. Virginia’dan İngiltere’ye, Girit’ten Hürmüz Boğazı’na kadar her noktada mühimmat ve istihbarat uçuşlarını artıran Pentagon'un son 48 saat içinde yaptığı büyük sevkiyat dikkat çekti. ABD saldırıya mı hazırlanıyor?
- ABD, İran ile Cenevre'de yapılan görüşmelerin ardından Orta Doğu ve Avrupa'daki üslerine son 48 saatte çok sayıda savaş uçağı ve mühimmat gönderdi.
- Virginia'daki Joint Base Langley-Eustis'ten kalkan 6 adet F-22 savaş uçağı İngiltere'deki RAF Lakenheath üssüne ulaştı.
- İngiltere'deki RAF Lakenheath'ten 18 adet F-35 uçağı 16 Şubat'ta havadan yakıt ikmal tankerleri eşliğinde bölgeye doğru yola çıktı.
- ABD Merkez Komutanlığı 26 Ocak'ta USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu Orta Doğu'ya konuşlandırdığını duyurmuştu.
- New York Times'ın haberine göre Karayipler'deki USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesi kararlaştırıldı.
Tahran-Washington hattında bir yanda tehditler bir yanda müzakereler devam ederken ABD'nin son 48 saatte Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve mühimmat göndermesi dikkat çekti.
EN SON İRAN SALDIRISINDAN ÖNCE BU KADAR SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERMİŞTİ
ABD, İran'la dün Cenevre'de yaptığı görüşmelerin hemen ardından Orta Doğu ve Avrupa bölgesine mühimmat sevk etmeyi sürdürüyor.
Açık kaynak istihbaratlarını takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre ABD'nin son günlerde Orta Doğu bölgesine gönderdiği savaş uçağı ve diğer unsurların, 2025 Haziran'da İran'a yönelik saldırı yaptığı dönem kullandıklarıyla aynısı olduğu görüldü.
6 TANE F-22 İNGİLTERE'DE
Açık kaynaklardan edinilen uçuş bilgilerine göre ABD'de bulunan Virginia'daki Joint Base Langley-Eustis'ten gelen 6 adet F-22 tipi savaş uçağı, dün itibarıyla İngiltere'de bulunan RAF Lakenheath üssüne ulaştı.
GİRİT'TE SİNYAL İSTİHBARAT UÇAĞI
Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden görev uçuşları yapan bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağı da Akdeniz'deki Girit adasına taşındı.
HÜRMÜZ'DE DEVRİYE UÇAKLARI
Hürmüz Boğazı'nda dün devriye gezen bir tanesi de dahil olmak üzere çok sayıda P-8 Poseidon deniz devriye uçağı, Orta Doğu'da görev uçuşları yapıyor.
F-35'LER YOLA ÇIKTI
16 Şubat'ta İngiltere'deki RAF Lakenheath'ten 18 adet F-35 uçağının havadan yakıt ikmal tankerleri eşliğinde bölgeye doğru yola çıktığı görüldü.
İNGİLTERE'YE İKİ KOMUTA KONTROL UÇAĞI
ABD'nin ayrıca dün İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'ne iki adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağı gönderdiği görüldü.
USS ABRAHAM LİNCOLN ORTA DOĞU'YA KONUŞLANMIŞTI
Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.
Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.
New York Times'ın (NYT) 13 Şubat'taki bir haberinde dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.