Beyaz Saray'da yeni kaos yaşanacak mı? Zelenskiy Trump'la görüşecek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik görüşme yapmak ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye gitti. Beyaz Saray'da yeni bir kaosun yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu iken Trump'ın Zelenskiy'e yönelik tutumunun değiştiği yönündeki iddialar dikkat çekti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'ye ulaştım. Programımız kapsamında Başkan Trump, ekibi ve savunmamıza destek verebilecek kişilerle görüşmeler gerçekleştireceğiz. En önemli önceliğimiz, balistik füze savunması ve Amerika ile stratejik iş birliği. Barışın daha da yakın olmalı" ifadelerini kullandı.
GRAHAM'IN CENAZE TÖRENİNE DE KATILACAK
Zelenskiy açıklamasında, Ukrayna adına Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağını da belirtti.
BEYAZ SARAY'DA YENİDEN KAOS ÇIKACAK MI?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Trump ile 28 Şubat 2025'te Beyaz Saray'daki görüşmesinde, iki lider arasında gergin anlar yaşanmıştı.
TRUMP'IN TUTUMUNUN OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİĞİ İDDİASI
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump bir yılı aşkın süre boyunca özel görüşmelerinde Ukrayna'nın savaşı kaybettiğini savunurken, son dönemde Zelenskiy'nin Rusya topraklarına uzanan saldırılar karşısındaki tutumundan etkilendi.
Trump'ın özellikle Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) kapasitesine ve Rus saldırılarına karşı geliştirdiği savunma kabiliyetine hayranlık duyduğunu iddia eden kaynaklar, Trump'ın Kiev yönetiminin İran yapımı Şahid dronlarına karşı geliştirdiği savunma yöntemlerinden etkilendiğini ifade etti.
Kaynaklar ayrıca Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik değerlendirmelerinin de değişmeye başladığını ileri sürdü.
Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşmüş, burada "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz." diye konuşmuştu.