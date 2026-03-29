ABD ile İsrail birbirine girdi! İsrail'in baskısıyla İran'a saldıran ABD, hiçbir başarı elde edemedi. İngiliz Daily Mail'in haberine göre Başkan Yardımcısı JD Vance, Netanyahu'yu arayıp "Savaşın kolay olacağını söyledin ama öyle olmadığını biliyordun" dedikten sonra hakaret etti.



Başkan Yardımcısı Vance'in, Türkiye'nin Tahran'la görüşmesi için ricacı olduğu öne sürüldü.



Netanyahu da önce sessiz kaldı. Sonra İsrail medyasına, "Vance, Gazze operasyonlarımızdan rahatsız" diye yazdırdı.

Bunu gören Beyaz Saray'dan ikinci tokat geldi. ABD'nin, başta Türkiye olmak üzere Pakistan ve Mısır'dan savaşı bitirmek için arabuluculuk istediği iddia edildi.

