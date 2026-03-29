ABD ile İsrail birbirine girdi! İsrail'in baskısıyla İran'a saldıran ABD, hiçbir başarı elde edemedi. İngiliz Daily Mail'in haberine göre Başkan Yardımcısı JD Vance, Netanyahu'yu arayıp "Savaşın kolay olacağını söyledin ama öyle olmadığını biliyordun" dedikten sonra hakaret etti.
Netanyahu da önce sessiz kaldı. Sonra İsrail medyasına, "Vance, Gazze operasyonlarımızdan rahatsız" diye yazdırdı.
Bunu gören Beyaz Saray'dan ikinci tokat geldi. ABD'nin, başta Türkiye olmak üzere Pakistan ve Mısır'dan savaşı bitirmek için arabuluculuk istediği iddia edildi.
CEONİZM:
Alman otomotiv devi Volkswagen'in İsrail'e füze parçaları üreteceği öne sürüldü. Şirketin CEO'su Oliver Blume bunu itiraf etti. "Osnabrück fabrikasında üretime başlıyoruz" dedi. Birçok kesimden yoğun tepki geldi.
KORKUNUN ÖTEKI 100'Ü
İran, Dubai'de ABD askerlerinin kaldığı oteli kamikaze İHA'larla vurdu. Golan Tepeleri'ni de bombaladı.
İsrail halkı ise yine sığınaklara saklandı. Ülkede savaş başladığından bu yana çalan sirenler yüz bine yaklaştı.
ÜS AKIL!
İran, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi. 10 ABD askeri yaralandı, birçok uçak hasar gördü.