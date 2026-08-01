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Ben Gvir hücresini bastığı Filistinli esirle dalga geçti

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, bir İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli kadın esirle alay etti. Ben-Gvir, hücresini bastığı Filistinli kadın esirin kötü koşullara ve hak ihlallerine yönelik tepkisine "Burası otel değil" diyerek yanıt verdi. Skandal anları sosyal medyada paylaşan Ben-Gvir, Filistinli esirlere uygulanan sistematik hak ihlallerini açıkça gözler önüne serdi.

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Ben Gvir hücresini bastığı Filistinli esirle dalga geçti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanesinde alıkoydukları Filistinli kadın esirle "Burası otel değil." ifadeleriyle alay etti.

Ben Gvir Filistinli esirin hücresini basıp dalga geçti. Fotoğraflar: TakvimBen Gvir Filistinli esirin hücresini basıp dalga geçti. Fotoğraflar: Takvim

BEN GVIR FİLİSTİNLİ ESİRLE DALGA GEÇTİ

Bakan Ben-Gvir, dün Telegram hesabından bir İsrail hapishanesinde alıkonulan Filistinli kadın esirin tutulduğu hücreyi bastığı anların videosunu paylaştı.

Video Oynatma İkonu İsrail Bakanı Ben Gvir'den Filistinli kadınların hücrelerine baskın

Filistinli esirin tutulduğu koşulların son derece kötü olduğunu, temiz su ve iyi yemeğe erişemediklerini, tıbbi tedaviden mahrum olduklarını söylemesi üzerine Ben-Gvir, hücredeki su şişesine işaret ederek hak ihlallerini tehditkar bir dille inkar etti.

Ben Gvir Filistinli esirin hücresini basıp dalga geçti.Ben Gvir Filistinli esirin hücresini basıp dalga geçti.

"BURASI OTEL DEĞİL"

Filistinli kadın esire, "Su var aslında, görüyorum. Ama yemeklerin iyi olması gerekmiyor. Burası otel değil. Eskiden burası bir oteldi. Bugün otel değil." ifadelerini kullanan Ben-Gvir, hapishanelerde alıkoydukları Filistinli esirlerin temel insan haklarını ihlal ettiklerini açıkça söyledi.

Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail'de Filistinli esirlere yönelik hak ihlalleri giderek arttı.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli esir tutuluyor.

Açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi son derece ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren onlarca esir, söz konusu kötü muameleler nedeniyle hayatını kaybetti.

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