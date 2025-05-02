Bella Hadid kalpleri fethetti! Filistinli gencin gözyaşlarını sildi | Sarılarak teselli etti

Filistinli model Bella Hadid, geçen yıl, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim" sözü ile milyonların kalbini kazanmıştı.

Baskılara rağmen bu konuda taviz vermeyen 28 yaşındaki model, katıldığı bir davette yine kalplere dokunan bir olayın kahramanı oldu. Filistinli genç bir hayranı, ünlü modele olan minnettarlığını dile getirirken gözyaşlarına boğuldu.

Hadid ise genç hayranını sarılarak teselli etti ve gözyaşlarını elleriyle sildi. Filistinli genç, "Ona, bitmek bilmeyen destekten dolayı minnettarlığımı dile getirirken ağladım. O çok özel" dedi.