Belçika’da havalimanında bomba tehdidi! Tüm uçuşlar askıya alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ülkenin en büyük ikinci havalimanı olan Cherleroi Havalimanı'ndan bomba ihbarı geldi.

BELÇİKA'DA BOMBA ALARMI

Portekiz'den gelen Ryanair uçağında bomba olduğu bildirildi.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Havaalanı sözcüsü Nathalie Pierard, The Brussels Times'a yaptığı açıklamada, "Uçak havaalanının ayrı bir alanına taşındı. Pist ve arkasındaki ana yol kapatıldı ve 500 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu." dedi.

Terminal şimdilik tahliye edilmiyor çünkü 500 metrelik çevrenin içinde değil. Pierard, "Polis olay yerinde ve 166 yolcu polis tarafından onaylandıktan sonra uçaktan tahliye edilecek. Şu anda aksaklığın ne kadar süreceği belirsiz." İfadelerini kullandı.