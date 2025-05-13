SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Belçika’da havalimanında bomba tehdidi! Tüm uçuşlar askıya alındı

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Cherloi Havalimanı’nda bomba alarmı verildi. Portekis’den gelen Ryanair uçağında bomba olduğu bildirildi. Tüm uçuşlar durduruldu. Pist ve arkasındaki ana yol kapatıldı ve 500 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 14:34 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 14:34
Belçika’da havalimanında bomba tehdidi! Tüm uçuşlar askıya alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ülkenin en büyük ikinci havalimanı olan Cherleroi Havalimanı'ndan bomba ihbarı geldi.

BELÇİKA'DA BOMBA ALARMI

Portekiz'den gelen Ryanair uçağında bomba olduğu bildirildi.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Havaalanı sözcüsü Nathalie Pierard, The Brussels Times'a yaptığı açıklamada, "Uçak havaalanının ayrı bir alanına taşındı. Pist ve arkasındaki ana yol kapatıldı ve 500 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu." dedi.

Terminal şimdilik tahliye edilmiyor çünkü 500 metrelik çevrenin içinde değil. Pierard, "Polis olay yerinde ve 166 yolcu polis tarafından onaylandıktan sonra uçaktan tahliye edilecek. Şu anda aksaklığın ne kadar süreceği belirsiz." İfadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? Demokratik siyaset öne çıkacak sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç büyük tehlikeyi Takvim.com.tr’ye açıkladı: Kumar bağımlılığı hepsini geçti!
Borsa İstanbul
PKK terör örgütü feshini duyurdu! Elebaşı Abdullah Öcalan’a ne olacak?
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Kiev’den kritik açıklama: Zelenskiy: Sadece Putin’le konuşurum dedi
Amerikan elmasına af yok! Apple ürünlerinde fiyat koordinasyonu şüphesi: Soruşturma başlatıldı
Türk Telekom
Almanya’da paralel devlet operasyonu! Krallık kuran dernek lideri tutuklandı
TÜİK istatistikleri açıkladı akıllara Başkan Erdoğan’ın o uyarısı geldi: Savaştan daha önemli tehdit! | O iller için tehlike çanları
Trump Suudi Arabistan’da! Masada 1 trilyon dolarlık yatırım planı var | Elon Musk neden ayrı uçakla gitti?
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
Mekselina İlkbahar olayında son durum ne? Müge Anlı her şeyi ortaya çıkardı: Hayatı yalan çıktı
Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun: Yıllar sonra eski bir dostumla yeniden kavuşmuş gibiyim!
Katar’dan Trump’a milyonlarca dolarlık jest! İşte ABD gündemindeki lüks jet
Ekonomide yeni bir dönem! Terörsüz Türkiye hangi alanları etkileyecek? Uzmanlar ne diyor?
Galatasaray Victor Osimhen’in transferi için Napoli ile anlaştı!
Sur cinayeti davasında yeni gelişme! Aileden dikkat çeken dilekçe! O detayları sıraladılar
Mayıs ayında kar sürprizi! Meteoroloji 25 ile sarı alarm verdi: Sel, yıldırım, fırtına, dolu... Sıcaklar ne zaman artacak?
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer sökülüp atılacaktır