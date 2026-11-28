Belçika basınında yer alan haberlere göre, siber güvenlik şirketi Secutec'in Üst Yöneticisi (CEO) Geert Baudewijns, belediyeleri etkileyen siber saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

120'DEN FAZLA BELEDİYE ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Geert Baudewijns, daha önce 86 olarak açıkladıkları saldırıdan etkilenen belediye sayısının 120'yi aşmış olabileceğini belirtti. Baudewijns, ilk açıklanan rakamların doğrulanmasının daha kolay verilere dayandığını, Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB) ile işbirliği içinde daha karmaşık veri kümelerini incelediklerini ifade etti.

Belçika'da siber saldırıdan etkilenen belediye sayısının 120'yi aşabileceği belirtildi. (Fotoğraf: Yapay zeka)

"Artık ayrı klasörleri tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Belediyelerin isimlerini ancak yüzde 100 emin olduğumuzda açıklıyoruz." diyen Baudewijns, saldırının boyutunun birkaç gün içinde netleşmesini, ardından CCB'nin etkilenen belediyelere resmi bildirimde bulunmasını beklediklerini kaydetti. Belçika kamu yayıncısı VRT, CCB'nin söz konusu bildirimleri 1 Aralık'ta yapabileceğini aktardı.

YAKLAŞIK 1,2 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ ÇALINMIŞTI

Siber güvenlik şirketleri Secutec ve SOCRadar, 25 Kasım'da Flaman Bölgesi'ndeki 82 belediyede yaklaşık 1,2 milyon kişinin kişisel verilerinin yapay zeka destekli siber saldırıyla çalındığını duyurmuştu.

Saldırgan, belediyelerin kendi sistemleri yerine geri dönüşüm merkezlerine ait veri ve şifreleri barındıran bir hizmet sağlayıcısının yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmayan sunucusuna erişmişti. Bu yolla isim, adres, doğum tarihi, ulusal sicil numarası, kimlik kartı numarası, uluslararası banka hesap numarası (IBAN) ve bazı araçların plaka bilgilerini ele geçirmişti. Saldırıdan etkilenen belediye sayısı daha sonra 86'ya yükselmişti.

Secutec ve SOCRadar, kamuoyunda dolaşan eksik ve yanlış bilgilerin belediyelerin saldırıdan etkilenip etkilenmediklerini tespit etmelerini ve vatandaşları bilgilendirmelerini güçleştirmesi üzerine dün saldırıdan etkilenen belediyelerin listesini yayımlamıştı.