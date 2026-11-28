ABD'de düzenlenen indirimler sebebiyle ülkenin farklı kesimlerinde birçok alışveriş tutkunu mağazalara akın etti. Birçok kişi perşembe günü akşamı ve cuma gecesi itibariyle alışveriş merkezleri önünde yoğun kuyruklar oluşturmaya başlarken, güvenlik güçleri bazı mağazaların çevresinde önlemler aldı.

MAĞAZALARIN ÖNÜNDE SABAHLADILAR Yüzde 70'e varan indirimlerin uygulandığı mağazaların önünde araç kuyrukları da oluştu. İndirimlerden yararlanmak isteyen tüketiciler, başta California eyaletindeki Los Angeles kenti olmak üzere farklı şehirlerdeki Target, Walmart ve Best Buy gibi büyük perakende mağazalarının önünde kuyruk oldu. Bazı müşteriler, sınırlı sayıda satışa sunulan ürünleri ve yoğun talep gören fırsatları kaçırmamak için geceyi mağaza önlerinde geçirdi. ABD'de indirim için mağazaların önünde gece boyu kuyruk oluştu. (Fotoğraflar: İHA)