ABD'de indirim izdihamı! Alışveriş için mağazaların önünde sabahladılar
ABD'de Şükran Günü'nün ardından başlayan indirimler ülke genelinde alışveriş yoğunluğuna neden oldu. Yüzde 70'e varan indirimlerden yararlanmak isteyen tüketiciler geceyi mağaza önlerinde geçirirken, araç kuyrukları da oluştu. Güvenlik güçleri mağaza çevrelerinde önlem alırken yetkililer hırsızlık ve kaza riskine karşı uyarılarda bulundu.
ABD'de düzenlenen indirimler sebebiyle ülkenin farklı kesimlerinde birçok alışveriş tutkunu mağazalara akın etti. Birçok kişi perşembe günü akşamı ve cuma gecesi itibariyle alışveriş merkezleri önünde yoğun kuyruklar oluşturmaya başlarken, güvenlik güçleri bazı mağazaların çevresinde önlemler aldı.
MAĞAZALARIN ÖNÜNDE SABAHLADILAR
Yüzde 70'e varan indirimlerin uygulandığı mağazaların önünde araç kuyrukları da oluştu. İndirimlerden yararlanmak isteyen tüketiciler, başta California eyaletindeki Los Angeles kenti olmak üzere farklı şehirlerdeki Target, Walmart ve Best Buy gibi büyük perakende mağazalarının önünde kuyruk oldu. Bazı müşteriler, sınırlı sayıda satışa sunulan ürünleri ve yoğun talep gören fırsatları kaçırmamak için geceyi mağaza önlerinde geçirdi.
GÜVENLİK SORUNLARINA YÖNELİK UYARILAR YAPILDI
İndirimler mağazalarda yoğunluk oluştururken, yetkililer alışveriş sırasında yaşanabilecek güvenlik sorunlarına karşı tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kalabalık otoparklarda araç ve yaya trafiğinin artmasının kazalara yol açabileceğine dikkat çekildi.
HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI TEDBİR
Alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda artan insan yoğunluğu nedeniyle çanta, cüzdan, cep telefonu gibi kişisel eşyaların korunmasının önem taşıdığı belirtildi. Kalabalık ortamların hırsızlık olayları için fırsat oluşturabileceği hatırlatılırken, tüketicilere değerli eşyalarını kontrol altında tutmaları tavsiye edildi.