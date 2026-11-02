İsveç de siber saldırılardan nasibini aldı! Marketlerdeki soğutucuları 55 dereceye çıkardılar
İsveç'te Ica ve Coop gibi dev market zincirlerinin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar nedeniyle dondurucuların sıcaklığı 55 dereceye kadar yükseltildi. Ülke genelinde çok sayıda şubede gıdalar bozulurken, mağazalar sular altında kaldı.
İsveç'te faaliyet gösteren bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlenmesi sonucu dondurucu ve buzdolaplarındaki gıdaların bozulduğu bildirildi.
İsveç medyası, ülkede başta başkent Stockholm olmak üzere birçok kentte faaliyet gösteren bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerinin hedef alındığı siber saldırıda, dondurucu ve soğutuculardaki sıcaklıkların yükseltildiğini aktardı.
SOĞUTUCULARIN SICAKLIĞI 55 DERECEYE ÇIKARTILDI
Öland'daki Ica mağazası yetkilisi Mats Olsson, basına yaptığı açıklamada, soğutuculardaki hava sıcaklığının 55 dereceye kadar çıkartıldığını, sabah saatlerinde geldiği mağazada her yerin suyla kaplı olduğunu belirtti.
Ica mağazalarının diğer şubeleri de sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, soğutuculara yönelik siber saldırı sonucu birçok gıda malzemesinin bozulduğunu, dondurulmuş gıda noktasında ise sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.
İsveç'teki bir diğer market zinciri Coop da soğutuculara yönelik siber saldırıdan etkilendiğini açıkladı.
Coop mağaza yetkilisi Carlos Cancino da, ülke genelindeki 6 şubesinden dondurucu ve buzdolaplarına ilişkin sorun yaşandığına dair bilgi aldıklarını ifade etti.
DAHA ÖNCE FRANSA VE BELÇİKA'DA DA OLMUŞTU
Fransa'da 12 Ekim tarihinde ünlü perakende zincirlerini hedef alan ve soğuk zincir altyapısını çökerterek binlerce ürünün imha edilmesine yol açan siber saldırı dalgası Avrupa genelinde yayılmaya devam ediyor.
Fransa'nın ardından Belçika ve İsveç'ten gelen benzer haberler, gıda perakendeciliğinde dev bir siber sabotaj krizini gündeme getirdi.