Belçika 'nın Flaman Bölgesi'nde çok sayıda belediyeyi hedef alan eş zamanlı siber saldırı, ülkede güvenlik alarmına neden oldu. Ülkenin kuzey kesiminde yer alan bölgede bulunan 82 belediyeye eş zamanlı bir siber saldırı düzenlendiği tespit edildi.

Söz konusu sunucu üzerinden belediyelerin verilerine erişildiği ve vatandaşlara ait 1.2 milyon kişisel verinin çalındığı bildirildi.

Siber güvenlik şirketleri Secutec ve SOCRadar tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve "BabidiGhost" adı verilen saldırıda, bilgisayar korsanları doğrudan belediyelerin sistemlerini değil, belediyelere hizmet veren bir sağlayıcının şifrelenmemiş ve yeterli güvenlik önlemleriyle korunmayan sunucusunu hedef aldı.

KİMLİK NUMARALARI, IBAN BİLGİLERİ...

Saldırılar sırasında ele geçirilen ve internette paylaşılan veriler arasında isim, adres ve doğum tarihlerinin yanı sıra ulusal kayıt ve kimlik numaraları, IBAN bilgileri ve araç plakalarının da bulunduğu bildirildi.

Yapay zeka destekli siber saldırıda milyonlarca kişinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği bildirildi.

Araştırmacılar, ileri düzey teknik bilgisi olmayan bir saldırganın, Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek'in güvenlik önlemlerini aşarak modeli dijital bir asistanla entegre ettiğini ve zararlı yazılımları yapay zekaya yazdırdığını tespit etti.

BAŞKA KURUMLAR DA HEDEF ALINDI

Tespit edildikten sonra derhal Belçika Siber Güvenlik Merkezi'ne (CCB) bildirilen bu saldırı dalgasının, Belçika'nın yanı sıra Fransa ve İsviçre'deki 50'den fazla banka, sigorta ve finans kuruluşunu da hedef aldığı, ancak çok faktörlü kimlik doğrulama kullanan kurumların saldırıyı püskürttüğü belirtildi. Saldırının Flaman Bölgesi tarihinin en büyük siber saldırısı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.