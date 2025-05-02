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Bebek katili İsrail'in Amerikalı "üçlü çete" ile birçok kirli anlaşma yaptığı ortaya çıktı!

Terörist devlet İsrail’in Gazze’deki soykırımına Amerikalı teknoloji şirketlerinin yapay zeka ile destek verdiği ortaya çıktı. Google, Microsoft ve Meta’nın yer bildirimi, arapça gizli mesajları anında İsrail’in komuta kademesine ilettiği kesinleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
Bebek katili İsrail’in Amerikalı üçlü çete ile birçok kirli anlaşma yaptığı ortaya çıktı!

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Katil devlet İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. 55 bin Gazzeli hayatını kaybederken, ambargolar nedeniyle binlerce çocuk açlıkla mücadele ediyor. Peki İsrail katliamlarına kimler örtülü destek verdi. Google, Microsoft ve Meta'nın İsrail'e gizli destek verdiği artık kanıtlandı.

Hamas'ın üst düzey liderlerinden İbrahim el-Bayari'ye düzenlenen suikastta Google'ın yer bildirimiyle destek verdiği belirtildi. İsrail'in casus ağı 'Birim 8200'de görevlendirilen askerler ile Google, Microsoft ve Meta'da çalışan birçok mühendis, izlenemeyen programda çalışıyor.

Başta yer bildirimi olmak üzere, gizli mesajlar ve görüntülerle İsrail ordusuna veren 3 şirkette, 200 mühendis büyük ikramiye ödülü de aldı.
Mühendislerin, sosyal medya gönderilerini ve Arapça diğer verileri toplayıp analiz eden robotu güçlendirmek için Arapça yapay zeka modeli de oluşturdu.

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