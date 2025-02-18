Batı’da özgürlük tiyatrosu! Almanya’da hükümeti eleştirene 3 bin Euro ceza ve meslekten men

Batı'nın "özgürlük" yalanları bir kez daha patladı. Almanya'da bir avukat Sosyal Demokrat Partili (SDP) Başbakan Olaf Scholz yönetimine kış aylarında ısınma konusundaki başarısızlıklarını eleştirdiği için 3 bin Euro para cezasına çarptırıldığını söyledi.

HÜKÜMET ELEŞTİRİSİNE 3 BİN EURO CEZA

Avukat Marcus Roscher, Başbakan Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck için "başarısız oldular" şeklinde bir paylaşım yaptığı için 3.000 Euro para cezasına çarptırıldığını yazdı.

Avukat Marcus Roscher'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SİLAHINI ALDILAR MESLEĞİNDEN EDECEKLER

Roscher, Almanya'nın bununla da kalmadığını, yetkililerin kendisini "güvenilmez" ilan ettiğini ve silah ruhsatını iptal ettiğini yazdı.

Avukat Roscher, meslekten men edilme ihtimalinin dahi olduğunu belirtti. Avukat, Alman Ceza Kanunu'nun mahkumiyetinin 188. maddesine dayandığını belirterek bu yasanın "modern bir majestelerinin hakareti kanunu" haline geldiğini savundu.

Kararı "akıl almaz" olarak nitelendiren avukat, Almanya'da sorunlara yönelik eleştirilerin giderek daha fazla baskıyla karşılandığını ileri sürdü.

Avukat Marcus Roscher, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

64 YAŞINDAKİ EMEKLİNİN EVİNE BASKIN

Geçtiğimiz aylarda da 64 yaşındaki bir emekli Alman'ın evine, sosyal medyada Başbakan Yardımcısı Robert Haebeck için sosyal medyada "aptal" ifadesini kullandığı baskın düzenlenmişti.

64 yaşındaki Alman'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BİLGİSAYARINA, TELEFONUNA EL KOYDULAR

Emekli, Habeck'in fotoğrafının güzellik bakım markası Schwarzkopf Professional'ın logosunun yerine, profesyonel aptal veya embesil anlamına gelen Schwachkopf Professional ifadesinin üzerinde yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Habeck kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu ve polis emeklinin evine baskın düzenledi. Bilgisayarı ve cep telefonuna el konuldu.