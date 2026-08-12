İran-İsrail savaşının başlamasından bu yana 165 gün geçti. Savaş, petrol, savunma, LNG ve tanker şirketlerine 165 günde yaklaşık 160 milyar dolar kazandırdı. Petrol devleri ikinci çeyrekte 48 milyar dolar kâr ederken, savunma şirketlerinin sipariş defterleri milyarlarca dolar büyüdü. Füze üreticilerinden LNG ihracatçılarına, tanker sahiplerinden savaş riski sigortacılarına kadar uzanan yeni savaş ekonomisinin kazananları günde 1 milyar doları kasaya indirdi.

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, şirketlerin açıkladığı ikinci çeyrek sonuçları, yeni savunma siparişleri, artan sipariş stokları ve savaş sonrasında ortaya çıkan mühimmat yenileme ihtiyacı üzerinden yapılan yaklaşık hesaplama, savaşın şirketler tarafında 160 milyar dolara yaklaşan bir ekonomik hacim oluşturduğunu gösteriyor.

Bu rakamın tamamı şirketlerin elde ettiği net kâr değil. 160 milyar dolarlık hesap; petrol şirketlerinin gerçekleşmiş kârları, savunma şirketlerinin yeni siparişleri, LNG ve tanker şirketlerinin artan faaliyet gelirleri ile doğrudan savaşın yarattığı yeni kontrat ve iş hacmini kapsıyor.

Şirketlerin savaş öncesinden gelen sipariş stokları hesaplamaya dâhil değil.

En yüksek artış oranları tanker taşımacılığında yani deniz taşımacılığında ortaya çıktı. Hürmüz çevresindeki güvenlik riski, tankerlerin rotalarının uzaması ve bazı gemilerin bölgeye girmek istememesi küresel tanker arzını fiilen daralttı.