Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüşecek! ABD Başkanı duyurdu: "Önemli görüşme olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası Beyaz Saray'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trump şu ifadelere yer verdi:

"BAŞKAN ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM"

"Suriye'de iyi bir iş çıkardık. Konuşacak çok şey var. Bu kadar hızlı bir başarı beklemiyordum. Dünyanın en başarılı ülkesiyiz ve istediğimiz gibi olmasaydı Suriye yok olurdu. Başkan Erdoğan'la da çok iyi bir konuşmam oldu, kendisi çok sevdiğim birisi."

Öte yandan Donald Trump, birazdan Başkan Erdoğan ile görüşeceklerini duyurdu.