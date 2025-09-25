Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelirken dünya basını kritik görüşmeyi anbean takip etti. Özellikle ABD ve İngiliz basını Trump’ın Başkan Erdoğan’a övgüler yağdırdığına dikkat çekerken İsrail basınında ise Gazze gerilimi dikkat çekti. İşte manşet manşet Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi…
Başkan Erdoğan ve Trump, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
DÜNYA BASINI DAKİKA DAKİKA TAKİP ETTİ
Ana gündem maddelerinin Gazze, Suriye ve Türkiye'ye F-35 satışının olduğu zirveyi dünya basını dakika dakika takip etti.
CNN, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
CNN'DEN SURİYE MESAJI
Başkan Erdoğan ile Trump'ın 6 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da bir araya geldiği toplantıyı dakika dakika takip eden CNN International, Trump'ın Suriye zaferinin Başkan Erdoğan'ın eseri olduğuna yönelik sözlerine dikkat çekti. CNN, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmalarına ilişkin "Onlara nefes alma şansı vermek için onları çıkardım. Ama bundan sorumlu olanlardan biri de başkandı. Bunu yapmamı o istedi" ifadelerini vurguladı.
BBC, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
BBC: TRUMP ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Tarihi zirveyi canlı takip eden medya kuruluşlarından biri de BBC oldu. İngiliz BBC, görüşmeye ilişkin "Trump övgüler yağdırıyordu ve iki adam, Gazze gibi konularda açıkça farklı görüşlere sahip olsalar bile, dünya kameraları önünde herhangi bir anlaşmazlıktan kaçınmayı başardılar." İfadelerini kullandı ve Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin şubat ayında dünyanın gözü önünde ettikleri kavgayı hatırlattı.
NBC, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
NBC NEWS O SÖZLERE DİKKAT ÇEKTİ
NBC News ise Trump'ın Başkan Erdoğan için "İstediği şeyleri satın alarak başarılı olacağını düşünüyorum" şeklindeki sözlerine dikkat çekti.
Reuters, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
REUTERS: İSTEDİĞİNİ ALACAK
Reuters da Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı konusunda anlaşmaya varmaya istekli olup olmadığı sorusuna karşılık "Sanırım istediği şeyleri satın almada başarılı olacaktır" şeklindeki cevabına Türkiye'ye yönelik yaptırımları "çok yakında" kaldırabileceğine yönelik açıklamasına dikkat çekti.
AP'DE F-35 VURGUSU
New York merkezli AP haber ajansı da "Başkan Donald Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor ve ABD'nin Ankara'ya gelişmiş savaş uçağı satışına ilişkin kısıtlamalarını yakında kaldırabileceğinin sinyalini veriyor." İfadelerini kullandı.
The Jerusalem Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
İSRAİL BASINI GAZZE MESAJINI BEKLİYOR
İsrail gazetesi The Jeruslem Post "Trump ve Erdoğan, Ankara'nın soykırım olarak adlandırdığı İsrail-Hamas savaşı konusunda keskin bir şekilde fikir ayrılığına düşmeye devam ediyor. Bu durum, Oval Ofis'te dostane ve etkileşimli geçmesi beklenen görüşmelerde potansiyel bir joker olabilir." ifadeleriyle ana gündem maddesi Gazze'ye dikkat çekti.
The Times of Israel, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
Bir diğer İsrail gazetesi The Times of Israel ise Trump'ın 'Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Gazze Şeridi'ni yönetmek için Hamas dışı bir yapı kurmak için 21 maddelik bir plan sunduğu (Çarşamba) toplantıda çok şey belirlendi" şeklindeki sözlerini vurguladı.