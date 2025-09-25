Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu

BBC, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü BBC: TRUMP ÖVGÜLER YAĞDIRDI Tarihi zirveyi canlı takip eden medya kuruluşlarından biri de BBC oldu. İngiliz BBC, görüşmeye ilişkin "Trump övgüler yağdırıyordu ve iki adam, Gazze gibi konularda açıkça farklı görüşlere sahip olsalar bile, dünya kameraları önünde herhangi bir anlaşmazlıktan kaçınmayı başardılar." İfadelerini kullandı ve Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin şubat ayında dünyanın gözü önünde ettikleri kavgayı hatırlattı.

NBC, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü NBC NEWS O SÖZLERE DİKKAT ÇEKTİ NBC News ise Trump'ın Başkan Erdoğan için "İstediği şeyleri satın alarak başarılı olacağını düşünüyorum" şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

Reuters, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü REUTERS: İSTEDİĞİNİ ALACAK Reuters da Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı konusunda anlaşmaya varmaya istekli olup olmadığı sorusuna karşılık "Sanırım istediği şeyleri satın almada başarılı olacaktır" şeklindeki cevabına Türkiye'ye yönelik yaptırımları "çok yakında" kaldırabileceğine yönelik açıklamasına dikkat çekti. AP'DE F-35 VURGUSU New York merkezli AP haber ajansı da "Başkan Donald Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor ve ABD'nin Ankara'ya gelişmiş savaş uçağı satışına ilişkin kısıtlamalarını yakında kaldırabileceğinin sinyalini veriyor." İfadelerini kullandı.