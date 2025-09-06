PODCAST CANLI YAYIN

Bakü-Erivan hattında bir ilk! Paşinyan Azerbaycan hava sahasını kullandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın uçağı, Azerbaycan hava sahasını kullanarak sefer yaptı. Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta başladığı yurt dışı ziyaretine bu güzergâhtan çıktığı ve 6 Eylül’de aynı yoldan Erivan’a döndüğü açıklandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağının, Azerbaycan hava sahasını kullandığı açıklandı.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan Başbakan Paşinya'ın uçağı için hava sahası geçişi talebinde bulunduklarını ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

PAŞİNYAN AZERBAYCAN HAVA SAHASINDA UÇTU

Bağdasaryan, Paşinyan'ın 30 Ağustos'ta başladığı yurt dışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye döndüğünü kaydetti.

Bu gelişmeyi bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşmasına yönelik pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Bağdasaryan, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının da uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.

Dünyanın gözü ABDde! Beyaz Sarayda Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiyeden açıklama: Memnuniyet duyuyoruzDünyanın gözü ABDde! Beyaz Sarayda Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiyeden açıklama: Memnuniyet duyuyoruz

