İran'da iki Fransız diplomat gizli toplantıda yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığı, iki Fransız diplomatın ulusal güvenlikle ilgili bir soruşturma sırasında gizli bir toplantı yerinde yakalandığını duyurarak, olay yerinde ele geçirilen belge ve materyallerin ise İran'da nüfuz oluşturmayı ve yabancı müdahaleyi amaçlayan kapsamlı bir plana işaret ettiğini öne sürdü.

İran. Fotoğraflar: AA İRAN'DA İKİ ŞÜPHELİ FRANSIZ DİPLOMAT İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yabancı etki ve nüfuz iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında istihbarat birimlerinin iki şüphelinin yakalanmasına yönelik mahkeme kararını uygularken olay mahallinde iki Fransız diplomata rastladığı belirtildi. Açıklamada, diplomatların kimliklerinin doğrulanmasının ardından durumun İran Dışişleri Bakanlığına bildirildiği ve diplomatların diplomatik polis eşliğinde Fransa'nın İran'daki Büyükelçisine teslim edildiği aktarıldı.