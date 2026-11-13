Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde dün (12 Kasım) meydana gelen zincirleme trafik kazası, ülkeyi yasa boğdu. Trafik güvenliğini ve karayolu ulaşımını sarsan dev kazada bilanço oldukça ağır olurken, bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

23 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 14 CAN KAYBI

BAE İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kazanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. İlk belirlemelere göre aralarında 5 kamyonun da bulunduğu toplam 23 araç zincirleme kazaya karıştı.

Meydana gelen faciada 14 kişinin olay yerinde veya hastanede hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada taziyelerini dile getirdi:

"Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve BAE halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendi. Bakanlık, uzman ekiplerin ve acil durum birimlerinin kaza yerindeki inceleme ve kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü duyurdu."