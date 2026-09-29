Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ülkeyi ziyaret eden katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu.

BAE, Netanyahu'nun ziyareti ve Bin Zayid ile görüşmesini doğruladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İKİLİ GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Bin Zayid'in Netanyahu'yu karşıladığı belirtilen haberde, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı kaydedildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, dün ismini açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Başbakan Netanyahu'nun sabah saatlerinde BAE'ye gittiğini aktarmıştı. Haberde, Netanyahu'nun gün boyu BAE'de kaldığı ve Bin Zayid ile Abu Dabi'de bir araya geldiği belirtilmişti.

Öte yandan Haaretz gazetesi, daha önce Bin Zayid'in 7 Ekim'den önce Netanyahu'yu uyardığını iddia etmişti. İsrail'de tartışmalara neden olan bu iddia, Netanyahu tarafından yalanlanmıştı.