PODCAST CANLI YAYIN

Aylar sonra ilk kez elma gördü adını hatırlamadı! Filistinli çocuk yürekleri dağladı

İsrail 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye havadan ve karadan saldırırken bölgeye insani yardım girişini de engelleyerek açlığı Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanıyor. Ateşkesin ardından Filistinliler aylar sonra ilk kez tavuk, et ve falafel yedikleri görüntüleri paylaşırken küçük bir çocuğun elmayı hatırlamadığı anlar görenlerin içini yaktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aylar sonra ilk kez elma gördü adını hatırlamadı! Filistinli çocuk yürekleri dağladı

İsrail Gazze'de iki yıldır havadan ve karadan saldırırken bir yandan da açlığı silah olarak kullanıp özellikle çocuk ve bebek çok sayıda Filistinlinin yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Filistinli çocuk elmanın adını bile unuttu, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFilistinli çocuk elmanın adını bile unuttu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

AYLAR SONRA İLK KEZ

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından hala kısıtlı da olsa bölgeye insani yardım girmeye başladı.

Filistinli çocuk elmanın adını bile unuttu, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFilistinli çocuk elmanın adını bile unuttu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Filistinliler aylar sonra ilk kez tavuk, falafel ve et yedikleri görüntüleri paylaşıyor. Çocuklar artık neredeyse tavuğun tadını unutmaya başladıklarını söylüyor.

Aylar sonra ilk kez elma gördü adını hatırlamadı! Filistinli çocuk yürekleri dağladı

Filistinli çocuk elmanın adını bile unuttu, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFilistinli çocuk elmanın adını bile unuttu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ÇOCUKLAR ELMANIN ADINI BİLE UNUTTU

Sosyal medyada bir Filistinlinin paylaştığı görüntü ise görenlerinin içini yaktı.

Filistinli çocuk elmanın adını bile unuttu, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFilistinli çocuk elmanın adını bile unuttu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Bir adam küçük yeğenine elma veriyor ve çocuk ise uzun bir süre elmanın adını hatırlamıyor.

Mısır tarafından gönderilen yardım tırları Gazze'ye ulaştı, AAMısır tarafından gönderilen yardım tırları Gazze'ye ulaştı, AA

İSRAİL HALA YARDIM GİRİŞİNİ KISITLIYOR

Gazze'de ateşkesin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen İsrail insani yardım girişini kısıtlamaya devam ediyor. Gazze'ye yardım akışı artsa da bu bölgede ihtiyaç duyulanın çok küçük bir kısmı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı!
CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar çıktı! Bölünme kaçınılmaz istifalar yolda
Vakıf Katılım
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "susuzluk" ayarı Özgür Özel'e "yolsuzluk" tepkisi: Lağım patladı
D&R
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı | FETÖ'den talimat terörle irtibat
İdefix
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan'dan DEM Parti kabulü öncesi Terörsüz Türkiye mesajı! Neler gündeme gelecek?
Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg cevabı! Mevsim neyse onu ikram ediyoruz: Mısırsa mısır kestaneyse kestane
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
CANLI | İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu her yerde aranıyor!
Kim bu 1940’lardan fırlayıp gelen yakışıklı dedektif? Louvre Müzesi soygunundan sonra gündeme damga vurdu
Siyonist Ben Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi
İstanbullulara kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor: MGM, Valilik ve Bakanlık’tan peş peşe uyarılar geldi
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 50 milyon dolarlık rüşvet skandalı ortaya çıktı: Belediye Başkan Yardımcısı tek tek anlattı!
Spor yazarları Fenerbahçe-Stuttgart maçını değerlendirdi
Kıdem ve ihbar ödemesine Ocak ayı zammı! Ne kadar artacak? Nasıl değişecek? İşte detaylar...
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak