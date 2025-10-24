Aylar sonra ilk kez elma gördü adını hatırlamadı! Filistinli çocuk yürekleri dağladı

Sosyal medyada bir Filistinlinin paylaştığı görüntü ise görenlerinin içini yaktı.

Filistinli çocuk elmanın adını bile unuttu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Bir adam küçük yeğenine elma veriyor ve çocuk ise uzun bir süre elmanın adını hatırlamıyor.

Mısır tarafından gönderilen yardım tırları Gazze'ye ulaştı, AA

İSRAİL HALA YARDIM GİRİŞİNİ KISITLIYOR

Gazze'de ateşkesin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen İsrail insani yardım girişini kısıtlamaya devam ediyor. Gazze'ye yardım akışı artsa da bu bölgede ihtiyaç duyulanın çok küçük bir kısmı.