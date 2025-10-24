İsrail Gazze'de iki yıldır havadan ve karadan saldırırken bir yandan da açlığı silah olarak kullanıp özellikle çocuk ve bebek çok sayıda Filistinlinin yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmesine sebep oldu.
AYLAR SONRA İLK KEZ
Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından hala kısıtlı da olsa bölgeye insani yardım girmeye başladı.
Filistinliler aylar sonra ilk kez tavuk, falafel ve et yedikleri görüntüleri paylaşıyor. Çocuklar artık neredeyse tavuğun tadını unutmaya başladıklarını söylüyor.Aylar sonra ilk kez elma gördü adını hatırlamadı! Filistinli çocuk yürekleri dağladı