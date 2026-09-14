Avusturya’da başörtülü öğrenci avı krize dönüştü: Başörtülü çocuklara tecrit ve sınır dışı tehdidi
Viyana okullarında 14 yaş altı kız öğrencilere yönelik başlatılan başörtüsü yasağı, Avusturya’nın 28 Şubat’ı olarak tarihe geçiyor. Eğitim yuvalarında inançları nedeniyle ayrımcılığa uğrayan çocuklar, öğretmenler ve okul yönetimleri tarafından ağır psikolojik baskıya maruz bırakılıyor. Eşit Muamele Ombudsmanlığına yansıyan şikayetler, başörtülü öğrencilerin okul koridorlarında bekletildiğini ve sınır dışı edilmekle tehdit edildiğini gözler önüne seriyor. Avusturya İslam Cemaati, bu baskıcı tutumun aşırılıkçı çevrelere zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.
Avusturya'da 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe giren kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı, ülkedeki eğitim kurumlarında adeta Türkiye'nin karanlık 28 Şubat sürecini aratmayan manzaralara sahne oluyor.
İnançları gereği başörtüsü takan 14 yaş altı öğrenciler, okul yönetimlerinin ağır psikolojik baskısı ve tecrit uygulamalarıyla karşı karşıya kalırken, Viyana okullarında patlak veren kriz her geçen gün derinleşiyor.
"BAŞÖRTÜNÜ ÇIKARMAZSAN ÜLKEDEN AYRIL"
Eşit Muamele Ombudsmanlığına ulaşan şikayetler, okullardaki baskının ulaştığı vahim boyutu aktardı.
Heute.at'ın haberine göre, Viyana'daki ilkokul, ortaokul ve özel eğitim okullarını kapsayan 550 kurumda yapılan araştırmada birçok okulun başörtülü öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.
Viyana Eyaleti Öğretmenler Merkez Kurulu Başkan Yardımcısı Thomas Krebs sonuçlara ilişkin bilgi verirken, bazı kız öğrencilerin okul yönetimleri tarafından koridorlarda saatlerce bekletildiği ve aileleri gelene kadar alıkonulduğu saptandı.
Ombudsmanlığa yansıyan en skandal olayda okul yönetiminin başörtülü kız çocuğuna, "Başını örtmeye devam edersen Avusturya'dan ayrılman gerekir." diyerek sınır dışı tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.
AİLELERE 800 EURO CEZA KISKACI
İnanç özgürlüğünü hedef alan yeni düzenleme, hem devlet okullarını hem özel okulları kapsıyor. Öğrencilerin 14'üncü yaş gününe kadar geçerli olan yasak kapsamında, başörtüsünü çıkarmayan çocukların aileleri okul yönetimleri tarafından acil görüşmeye çağrılıyor.
Sorunun okul içinde çözülememesi durumunda eğitim idaresi devreye girerek baskının dozunu artırıyor.
Parlamento tarafından yayımlanan resmi prosedüre göre, inancından taviz vermeyen öğrencilerin ailelerine yaptırımların son aşamasında 150 ile 800 Euro arasında para cezası kesiliyor.
Bazı velilerin 1 Eylül itibarıyla başlayan bu dayatmadan haberdar dahi olmadığı öğrenildi.
ÖĞRETMENLER YASAĞI UYGULAMAYA ZORLANIYOR
ORF'nin Viyana servisinin aktardığı bilgilere göre, Eğitim Müdürlüğü okulları bu baskıcı düzenlemeye aylardır hazırlıyordu.
Öğretmenlerin yürürlükteki yasağı katı biçimde uygulamakla yükümlü kılındığı bildirildi.
Viyana'daki liselerde başörtüsü yasağına ilişkin ihlallerin, zorunlu eğitim kapsamındaki okullara kıyasla daha sınırlı kaldığı tespit edildi.
Yasak, sadece okul binası dışında yapılan dersler ile okul dışında düzenlenen bazı etkinliklerde devre dışı kalıyor.
'YASAK AŞIRILIKÇILARA ZEMİN HAZIRLIYOR'
Avusturya İslam Cemaati, küçük yaştaki kız çocuklarını hedef alan bu ayrımcı düzenlemeye sert tepki gösterdi.
Yasağın toplumdaki kutuplaşmayı artıracağına dikkat çeken Cemaat yetkilileri, "Bu tür baskıcı adımlar, aşırılıkçı çevrelerin güç kazanmasına zemin hazırlıyor." ihtarında bulundu.
TEHDİT MÜSLÜMANA OLUNCA NEDEN SESSİZSİNİZ
Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, son dönemde Müslüman karşıtlığının ciddi biçimde arttığına dikkat çekerek, İslam veya başörtüsüyle ilgili tartışmaların gündeme gelmesinin ardından IGGÖ'ye tehdit içerikli e-postalar gönderildiğini ve sosyal medyada saldırgan paylaşımlar yapıldığını ifade etmişti.
Müslümanlara yönelik tehdit ve saldırgan söylemlerin, Avusturya'da yaşayan Müslümanların huzuru ve ülkeye aidiyet duygusunu yıpratabileceği uyarısında bulunan Vural, herhangi bir topluma yöneltilen tehdide nasıl tepki gösteriliyorsa Müslümanlara yönelik tehditlerde de aynı tutumun sergilenmesi gerektiğini vurguladı.
Vural, "Bu tehditler başka toplumlara gelseydi nasıl yaklaşım gösterilirdi? Müslümanlara gelince neden sessiz kalınıyor?" ifadelerini kullandı.