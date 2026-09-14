ÖĞRETMENLER YASAĞI UYGULAMAYA ZORLANIYOR

ORF'nin Viyana servisinin aktardığı bilgilere göre, Eğitim Müdürlüğü okulları bu baskıcı düzenlemeye aylardır hazırlıyordu.

Öğretmenlerin yürürlükteki yasağı katı biçimde uygulamakla yükümlü kılındığı bildirildi.

Viyana'daki liselerde başörtüsü yasağına ilişkin ihlallerin, zorunlu eğitim kapsamındaki okullara kıyasla daha sınırlı kaldığı tespit edildi.

Yasak, sadece okul binası dışında yapılan dersler ile okul dışında düzenlenen bazı etkinliklerde devre dışı kalıyor.

'YASAK AŞIRILIKÇILARA ZEMİN HAZIRLIYOR'

Avusturya İslam Cemaati, küçük yaştaki kız çocuklarını hedef alan bu ayrımcı düzenlemeye sert tepki gösterdi.

Yasağın toplumdaki kutuplaşmayı artıracağına dikkat çeken Cemaat yetkilileri, "Bu tür baskıcı adımlar, aşırılıkçı çevrelerin güç kazanmasına zemin hazırlıyor." ihtarında bulundu.

TEHDİT MÜSLÜMANA OLUNCA NEDEN SESSİZSİNİZ

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, son dönemde Müslüman karşıtlığının ciddi biçimde arttığına dikkat çekerek, İslam veya başörtüsüyle ilgili tartışmaların gündeme gelmesinin ardından IGGÖ'ye tehdit içerikli e-postalar gönderildiğini ve sosyal medyada saldırgan paylaşımlar yapıldığını ifade etmişti.

Müslümanlara yönelik tehdit ve saldırgan söylemlerin, Avusturya'da yaşayan Müslümanların huzuru ve ülkeye aidiyet duygusunu yıpratabileceği uyarısında bulunan Vural, herhangi bir topluma yöneltilen tehdide nasıl tepki gösteriliyorsa Müslümanlara yönelik tehditlerde de aynı tutumun sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Vural, "Bu tehditler başka toplumlara gelseydi nasıl yaklaşım gösterilirdi? Müslümanlara gelince neden sessiz kalınıyor?" ifadelerini kullandı.