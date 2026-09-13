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Amman'dan İstanbul'a gelen yolcu uçağının lastiği taksi yolunda patladı: 123 yolcu tahliye edildi

Amman'dan İstanbul'a gelen yolcu uçağının sağ arka lastiği, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından patladı. Taksi yolunda kalan uçaktaki 123 yolcu ve 9 kabin memuru ekipler tarafından tahliye edildi.

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Amman'dan İstanbul'a gelen yolcu uçağının lastiği taksi yolunda patladı: 123 yolcu tahliye edildi

Ürdün'ün başkenti Amman'dan kalkan yolcu uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Terminale doğru hareket eden yolcu uçağı, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu taksi yolunda kaldı.

Ürdün merkezli hava yolu şirketi Fly Jordan'a ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patlaması nedeniyle taksi yolunda kaldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Ürdün merkezli hava yolu şirketi Fly Jordan'a ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patlaması nedeniyle taksi yolunda kaldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Pilotun durumu bildirmesi üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı müdahale ekipleri, 123 yolcu ve 9 kabin memurunu uçaktan tahliye etti.

Uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için teknik inceleme ve çalışma başlatıldı.

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