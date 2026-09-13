Amman'dan İstanbul'a gelen yolcu uçağının lastiği taksi yolunda patladı: 123 yolcu tahliye edildi
Amman'dan İstanbul'a gelen yolcu uçağının sağ arka lastiği, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından patladı. Taksi yolunda kalan uçaktaki 123 yolcu ve 9 kabin memuru ekipler tarafından tahliye edildi.
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Ürdün'ün başkenti Amman'dan kalkan yolcu uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Terminale doğru hareket eden yolcu uçağı, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu taksi yolunda kaldı.
Pilotun durumu bildirmesi üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı müdahale ekipleri, 123 yolcu ve 9 kabin memurunu uçaktan tahliye etti.
Uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için teknik inceleme ve çalışma başlatıldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya