Avrupalı liderler gizlice mesajlaşıyor! Trump karşıtı “Washington Grubu”

"ABD İÇİN DE MALİYETİ OLACAK"

Politico'ya göre bu durumun ABD için de muhtemel maliyetleri olacak. Avrupa'nın şu anda sağladığı üsler, havaalanları ve lojistik destek ağına erişimi olmadan Afrika ve Orta Doğu'ya askeri güç yansıtma yeteneğinde kısıtlamalar yaşanacak.

Politico'ya göre İngiltere ve Norveç gibi AB üyesi olmayan ülkeler de dahil olmak üzere Avrupa devletleri, Trump'ın ikinci döneminin büyük bir bölümünü, Amerika'ya ihtiyaç duymadan faaliyet gösteren ve giderek daha etkili hale gelen bir grup içinde çalışarak geçirdiler: Ukrayna'yı desteklemeye istekli olanların koalisyonu.

TRUMP'TAN GİZLİ MESAJ GRUBU

35 hükümetten ulusal güvenlik danışmanları düzenli olarak iletişim halindeler, sık sık çevrimiçi ve yüz yüze görüşmeler yapıyorlar, ayrıca daha gayri resmi kısa mesaj yoluyla da etkileşim kuruyorlar.

Grubun işleyiş biçimine aşina olan kişilere göre, bu çevrelerdeki güven seviyeleri genellikle yüksek. Üstelik bu durum sadece yetkililerle sınırlı değil: Ulusal liderler de kolları sıvayıp yeni ve samimi gruplar halinde çalışmaya başladılar.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Friedrich Merz'in yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İtalya Başbakanı Meloni gibi liderler düzenli olarak birbirleriyle mesajlaşıyorlar.