Avrupa’da 3.dünya savaşı korkusu! Rusya- Ukrayna savaşının 1000’inci gününde Kiev ABD füzelerini ateşledi

ABD, Avrupa'da 3. Dünya Savaşı çıkarmak için elinden geleni yaptı! Biden, Ukrayna'nın Rusya'yı vurması için ABD yapımı ATACMS füzelerini kullanmasını onayladı. Savaşın 1000'nci gününde Kiev, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alan Rusya'nın Bryansk bölgesindeki cephaneliğine füze yağdırdı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, saat 02.30 itibarıyla hedef alınan bölgede 12 ikincil patlama kaydedildiğini aktarıp "Rus ordusuna ait mühimmat depoların imhasına devam edilecektir" ifadesi kullanıldı. Rusya Lideri Vladimir Putin ise nükleer doktrini onayladı. Buna göre Rusya'nın "balistik füze, insansız hava aracı veya diğer hava araçlarıyla yapılan saldırılara karşı bu silahların kullanılabileceği" vurgulandı.

Zelenski, Biden'den izin alıp Rus topraklarına füze atılması emrini verdi.

Kiev yönetimi, menzili 300 km olan ABD yapımı "ATACMS" füzelerinden 6 tane atıp Rus cephaneliğini havaya uçurdu.