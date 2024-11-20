PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Avrupa'da 3.dünya savaşı korkusu! Rusya- Ukrayna savaşının 1000’inci gününde Kiev ABD füzelerini ateşledi

Rusya- Ukrayna savaşının 1000’inci gününde Kiev ABD füzelerini ateşledi. Putin ise “Nükleer silah kararnamesini” imzalayarak 3. Dünya Savaşı’nı tetikledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Avrupa’da 3.dünya savaşı korkusu! Rusya- Ukrayna savaşının 1000’inci gününde Kiev ABD füzelerini ateşledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD, Avrupa'da 3. Dünya Savaşı çıkarmak için elinden geleni yaptı! Biden, Ukrayna'nın Rusya'yı vurması için ABD yapımı ATACMS füzelerini kullanmasını onayladı. Savaşın 1000'nci gününde Kiev, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alan Rusya'nın Bryansk bölgesindeki cephaneliğine füze yağdırdı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, saat 02.30 itibarıyla hedef alınan bölgede 12 ikincil patlama kaydedildiğini aktarıp "Rus ordusuna ait mühimmat depoların imhasına devam edilecektir" ifadesi kullanıldı. Rusya Lideri Vladimir Putin ise nükleer doktrini onayladı. Buna göre Rusya'nın "balistik füze, insansız hava aracı veya diğer hava araçlarıyla yapılan saldırılara karşı bu silahların kullanılabileceği" vurgulandı.

Zelenski, Biden'den izin alıp Rus topraklarına füze atılması emrini verdi.

Kiev yönetimi, menzili 300 km olan ABD yapımı "ATACMS" füzelerinden 6 tane atıp Rus cephaneliğini havaya uçurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
CHP 15 Temmuz’dan önce 17-25 Aralık’tan sonra CIA ve MOSSAD’la neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!
Bu delil sadece A Haber’de! Narin Güran’ın gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu
HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Şimdi başvuran ne kadar ödeyecek? Ocak’ta tutar ne kadar artacak?
Mansur Yavaş 810 milyonluk konser vurgunundan sıyrılma peşinde! Faturayı iki isme kesti
HAVA DURUMU İL İL 20 KASIM 2024: İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji tarih verdi! Bugün hava nasıl olacak?
’Yenidoğan çetesi’ Meclis gündeminde! Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tam bir eş güdüm içerisinde çalışarak bu çeteyi çökerttik
Sezon açılmadan Uludağ’da tarifeler belli oldu! Kayak dersinin saati 3 bin liraya çıktı
Başkan Erdoğan’dan G-20 Liderler Zirvesi’nde Dünya 5’ten büyüktür mesajı: BMGK 5 ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüştü
Victor Osimhen’de %50 formülü! Napoli kabul ederse Galatasaray 35 milyon Euro ödeyecek
Bizim Çocuklar son maçta yıkıldı! Türkiye Karadağ’a 3-1 yenildi
HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayımlandı! 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi
Kaos tetikçisi The Economist 2025 kapağını yayınladı! Merkezdeki isim Donald Trump | İlginç semboller, nükleer tehditler ve balistik füzeler
CANLI | Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Tutuklu hemşire itiraf etti: Fırat Sarı’nın payı yüzde 40
Yasadışı bahis operasyonu genişliyor! 7 fenomen hakkında yakalama kararı
SON DAKİKA