Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?

Rubio Trump'a anlaşmayı haber verdi, Takvim.com.tr MISIR'DAKİ MASADAN ATEŞKES ÇIKTI Etkinliğin sonunda Trump, "Orta Doğu'daki bazı sorunları çözmeye çalışmak için şimdi gitmem gerekiyor" dedi. Trump Truth Social'daki paylaşımında şunları söyledi: "İsrail ve Hamas, barış planının ilk aşamasını onayladı. Tüm tutsaklar çok yakında serbest bırakılacak. İsrail, birliklerini kararlaştırılan bir hatta çekecek. Bu, güçlü ve kalıcı bir barışa doğru atılan ilk adım olacaktır. Tüm taraflara adil davranılacak." Trump ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye'den gelen arabuluculara da teşekkür etti

Mısır'da ateşkes masası, Takvim.com.tr ANLAŞMADA BELİRSİZLİKLER Anlaşma, savaşın sona ermesi yönünde umutları artırdı ancak önemli ayrıntılar henüz belirsiz. El Cezire'nin kıdemli siyasi analisti Marwan Bishara, İsrail ile Hamas arasında "bazı ciddi anlaşmazlıkların" sürdüğünü ve önemli ayrıntıların henüz netleşmediğini söyledi. Bunlar arasında İsrail'in geri çekilmesinin zamanlaması ve kapsamı, savaş sonrası Gazze Şeridi yönetiminin yapısı ve Hamas'ın kaderi yer alıyor. Trump, çarşamba günü Fox News'in Sean Hannity programına yaptığı açıklamada, ölenlerin cesetleri de dahil olmak üzere esirlerin pazartesi günü serbest bırakılabileceğini söyledi.

Mısır'da ateşkes masası, Takvim.com.tr 72 SAAT İÇİNDE ESİR TAKASI Hamas'tan bir kaynak, hayatta kalan tutsakların İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylamasının ardından 72 saat içinde serbest bırakılacağını söyledi. İsrailli yetkililer, sürecin cumartesi günü başlamasının beklendiğini belirtti.

Trump, EPA İSRAİL TRUMP'I DAVET ETTİ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bunu "İsrail için büyük bir gün" olarak nitelendirdi. Netanyahu, çarşamba gecesi geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizi kurtarma yolundaki bu kutsal göreve olan bağlılıkları için Başkan Trump ve ekibine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR Hamas, yaptığı açıklamada, anlaşmanın "Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesini, işgalcilerin Gazze'den çekilmesini, yardımların girişini ve esir değişimini" içerdiğini belirtti. Katar, Mısır, Türkiye ve Trump'a arabuluculuk çabaları için teşekkür eden bildiride, Trump ve diğer taraflara "işgal hükümetini anlaşmanın gereklerini tam olarak uygulamaya zorlamaları ve üzerinde anlaşılanların uygulanmasından kaçınmasına veya bunu geciktirmesine izin vermemeleri" çağrısı yapıldı.