Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı

Yerli ve milli savaş uçağımız KAAN Arap basınında büyük yer kaplıyor. Arab Weekly'nin haberine göre Mısır, İspanya ve BAE KAAN'ı radarına aldı. Haberde "Türkiye'nin Mısır, İspanya ve BAE'yi KAAN programına çekmedeki başarısı, askeri-endüstriyel sektörü için önemli bir başarıyı temsil ediyor. Bu, araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımları artırıyor, üretimi hızlandırıyor, maliyetleri düşürüyor, küresel rekabet gücünü artırıyor ve bölgedeki hava gücü dengesinde yeni bir denge yaratabilir." ifadelerine yer verildi. Peki KAAN'ın teknik özellikleri neler? İşte detaylar...

Arab Weekly'nin haberine göre Mısır'daki yerel ve uluslararası medya ülkenin Türkiye'nin KAAN hayalet savaş uçağı projesine katılma eşiğinde olduğunu duyurdu. Mısır, KAAN'ı radarına alan tek ülke de değil.

Kahire ve Ankara'nın "geçmişteki siyasi anlaşmazlıkları aşma ve sağlam bir stratejik ortaklık kurma ihtiyacı gördüğü" ifadelerine yer veren haberde, "Her iki ülkeyi karşı karşıya getiren zorluklar, artık gizli olmayan bir iş birliğini teşvik etti. Bu, ABD ile ilişkilerini veya Avrupa Birliği ile yakın bağlarını tehlikeye atmadan gerçekleşiyor" denildi.

MISIR, İSPANYA, BAE

Haberde İspanya'nın da, Türkiye ile KAAN projesinde iş birliği konusunda adım atma hazırlığında olduğu belirtilirken "Bu, Ankara ile Madrid arasındaki gelişen siyasi ilişkileri yansıtıyor. KAAN'a BAE de ilgi gösterdi ve bu, Türk savunma sanayisindeki son gelişmeleri vurguluyor" denildi ve eklendi:

"Türkiye'nin Mısır, İspanya ve BAE'yi KAAN programına çekmedeki başarısı, askeri-endüstriyel sektörü için önemli bir başarıyı temsil ediyor. Bu, araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımları artırıyor, üretimi hızlandırıyor, maliyetleri düşürüyor, küresel rekabet gücünü artırıyor ve bölgedeki hava gücü dengesinde yeni bir denge yaratabilir."

İSPANYA'NIN KAAN İLGİSİ

İspanya'nın KAAN'a ilgisi geçtiğimiz ay El Pais'de çıkan haberlere başladı. İspanyol basının önde gelen gazetesi ülkenin olası F-35 tedarikini kesin olarak iptal ettiğine dair haber büyük yankı uyandırdığını belirtti. Bunun üzerine İspanyol savunma analisti Roberto Escamez, Defensa y Seguridad dergisinde kaleme aldığı yazıda, F-35'in iptalinin ardından Türkiye'nin KAAN projesini olası bir alternatif olarak inceledi.

İspanyol savunma uzmanı "İspanya ve Türkiye: Stratejik ikilem ve KAAN alternatifi" başlıklı yazıda, "İspanya ile Türkiye arasındaki savunma ilişkileri son yıllarda yoğunlaştı. Hürjet projesi buna iyi bir örnek. Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu alanında iş birliği, karmaşık havacılık projelerinde ortak çalışmanın mümkün olduğunu gösterdi. Bu çerçevede, İspanya'nın KAAN programına katılımı, özellikle şu sorunlar göz önünde bulundurulduğunda stratejik bir seçenek olarak ortaya çıkıyor" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de KAAN ile ilgilendiğini açıklamıştı.

MISIRLI KAYNAKLAR: TÜRKİYE'NİN UZMANLIĞINDAN FAYDALANMAK HAYATİ ÖNEMDE

Arab Weekly'nin haberinde Mısır ile olası işbirliğiyle ilgili "Bölgesel istikrarsızlık, çatışmalar, savaşlar ve İsrail'in artan etkisi göz önüne alındığında, bu ortaklığın savunma ve caydırıcılık boyutlarını anlamak çok önemli. Mısır ve Türkiye, askeri kabiliyetleri üzerinde doğrudan kontrol sağlamak için harekete geçiyor ve olası bölgesel acil durumlara hazırlanıyor" denilirken yayın organına konuşan Mısırlı kaynaklar, "İran destekli projelerin gerilemesi ve İsrail'in programlarının hakimiyetiyle birlikte, Türkiye'nin hayalet uçaklar ve gelişmiş insansız hava araçlarındaki uzmanlığından faydalanmanın hayati olduğunu" belirtti.

Kaynaklar, Mısır-Türkiye askeri-endüstriyel iş birliğinin siyasi hedefler de taşıdığını ekledi. Haberde ayrıca "Girişim, diğer Arap devletlerini de içerebilecek daha geniş bir bölgesel savunma projesinin oluşumuna işaret ediyor ve kolektif güvenlik düzenlemelerine olanak tanıyor" ifadeleri yer aldı.

,"YIL SONUNDAN ÖNCE İMZALANABİLİR"

Savunma haberleri sitesi Tactical Report ise Mısır'ın KAAN programına olan ilgisinin, Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi'nin geçen yıl Eylül ayında Ankara'ya yaptığı ziyarette ortaya çıktığını belirtti. Sisi, 2030 yılına kadar hizmete girmesi beklenen jetle ilgilendiğini ifade etti ve Türk yetkililerle Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sistemi hakkında görüşmeler yaptı.

Haberde "Mısır Hava Kuvvetleri'nden bir heyet daha sonra Türkiye'yi ziyaret ederek jet prototipini ve üretim hatlarını inceledi ve yüksek not verdi. Mayıs ayında, Mısır Genelkurmay Başkanı General Ahmad Halife, Ankara'yı ziyaret ederek askeri bağların güçlendirilmesinin başlangıcını işaret etti." denildi.

Arab Weekly'te "Yıl sonundan önce Kahire ve Ankara arasında bir mutabakat zaptı imzalanması ve Mısır'ın KAAN programına katılımının resmileştirilmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

KAAN SAVAŞ UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAAN, modern savaş uçaklarının gereksinimlerini karşılayan bir dizi ileri teknolojiyle donatılmıştır. İşte KAAN'ın öne çıkan teknik özellikleri:

Boyutlar ve Tasarım: 21 metre uzunluk, 14 metre kanat açıklığı ve 6 metre yüksekliğe sahip. Çift motorlu konfigürasyonu, yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

Hız ve İrtifa: Azami hızı 1.8 Mach (saatte yaklaşık 2.210 km). 55.000 feet servis tavanıyla yüksek irtifa görevleri için ideal.

Gizlilik (Stealth): Düşük radar kesit alanı (RCS) için radar emici malzemeler (RAM) ve özel gövde tasarımı kullanıldı. İç silah yuvaları, radarda görünürlüğü azaltıyor.

Silah Kapasitesi: 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabiliyor (4'ü gövde içinde, 4'ü gövde yanlarında). TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, SOM ve HGK gibi yerli mühimmatlarla donatılacak.

Aviyonik Sistemler: ASELSAN üretimi MURAD-600A AESA radarı, BÜRFİS (Bütünleşik RF Sistemi), kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST), elektro-optik hedefleme sistemi (EOTS) ve tam küresel görüntüleme sistemi (DAS) ile 360 derece durumsal farkındalık sağlıyor.

Sensör Füzyonu ve Yapay Zeka: Çoklu veri füzyonu ve yapay zeka destekli görev sistemleri, pilotun iş yükünü azaltarak hızlı karar alma imkanı sunuyor.

Kokpit Tasarımı: 5. nesil standartlarına uygun, pilotun fiziksel ve bilişsel yükünü en aza indiren ergonomik kokpit. TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği çok çekirdekli gerçek zamanlı işletim sistemi kullanılıyor.

Entegrasyon: F-16, HİK, İHA'lar ve diğer TSK unsurlarıyla müşterek çalışabilirlik. Dost ülke platformlarıyla da uyumlu.

KAAN'ın bu özellikleri, onu sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda ağ merkezli bir muharebe platformu haline getiriyor.

