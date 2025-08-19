Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı

Kahire ve Ankara'nın " geçmişteki siyasi anlaşmazlıkları aşma ve sağlam bir stratejik ortaklık kurma ihtiyacı gördüğü" ifadelerine yer veren haberde, "Her iki ülkeyi karşı karşıya getiren zorluklar, artık gizli olmayan bir iş birliğini teşvik etti. Bu, ABD ile ilişkilerini veya Avrupa Birliği ile yakın bağlarını tehlikeye atmadan gerçekleşiyor" denildi.

Arab Weekly'nin haberine göre Mısır'daki yerel ve uluslararası medya ülkenin Türkiye'nin KAAN hayalet savaş uçağı projesine katılma eşiğinde olduğunu duyurdu. Mısır, KAAN'ı radarına alan tek ülke de değil.

Arap basınında gündem KAAN (Ekran görüntüsü)

MISIR, İSPANYA, BAE

Haberde İspanya'nın da, Türkiye ile KAAN projesinde iş birliği konusunda adım atma hazırlığında olduğu belirtilirken "Bu, Ankara ile Madrid arasındaki gelişen siyasi ilişkileri yansıtıyor. KAAN'a BAE de ilgi gösterdi ve bu, Türk savunma sanayisindeki son gelişmeleri vurguluyor" denildi ve eklendi:

"Türkiye'nin Mısır, İspanya ve BAE'yi KAAN programına çekmedeki başarısı, askeri-endüstriyel sektörü için önemli bir başarıyı temsil ediyor. Bu, araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımları artırıyor, üretimi hızlandırıyor, maliyetleri düşürüyor, küresel rekabet gücünü artırıyor ve bölgedeki hava gücü dengesinde yeni bir denge yaratabilir."

İSPANYA'NIN KAAN İLGİSİ

İspanya'nın KAAN'a ilgisi geçtiğimiz ay El Pais'de çıkan haberlere başladı. İspanyol basının önde gelen gazetesi ülkenin olası F-35 tedarikini kesin olarak iptal ettiğine dair haber büyük yankı uyandırdığını belirtti. Bunun üzerine İspanyol savunma analisti Roberto Escamez, Defensa y Seguridad dergisinde kaleme aldığı yazıda, F-35'in iptalinin ardından Türkiye'nin KAAN projesini olası bir alternatif olarak inceledi.