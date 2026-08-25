ABD başkanı Donald Trump, TruthSocial hesabından açıklamalarda bulundu. (Fotoğraflar İHA'ya ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.) ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve yeni yaptırım kararları alınmasının ardından Kanada hakkında TruthSocial hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump paylaşımında, " ABD Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi olarak düşünüyor. Çünkü artık Ontario ile fazla ticari ilişki kurmayı beklemiyoruz. " dedi.



Trump, sonradan yaptığı bir diğer paylaşımda, Kanada Başbakanı Mark Carney'in "Fransızca dil korumalarını zayıflatacak" nitelikte bir ticaret anlaşmasına mecbur bırakıldıkları yönündeki iddialarına yanıt verdi. Trump, "Kanadalıların Fransızca konuşmasına asla müdahale etmem! Aslında böyle aptalca bir şey yapmayı aklımdan bile geçirmedim. Bu yalan, Quebec halkından siyasi destek kazanma girişiminde bulunan zayıf ve etkisiz bir Başbakan (Mark Carney) tarafından uyduruldu, ancak bu desteği tamamen kaybetti. Fransız Kanadalıları seviyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin görüşmelerdeki bazı taleplerinin, Fransızca yayın yapan medyaya verilen sübvansiyonları ve çift dilli ürün etiketleme zorunluluğunu baltalayarak Fransız dilini tehdit ettiğini söylemişti.

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