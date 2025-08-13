Ankara - Şam hattında gündem YPG! Şeybani'den "istikrar" mesajı: İsrail Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur

YPG 10 Mart mutabakatına uymayıp Haseke'de İsrail destekli Dürziler ve İran destekli 'Alevi Meclis'i ile "özerklik" konferansı yaptı.



Fransa ve İsrail'den destek alan terör örgütü, ayrılıkçı faaliyetlerine hız verdi. Bunun üzerine Suriye yönetimi, Paris'teki toplantıya katılmama kararı alıp YPG'yi Şam'da masaya çağırdı. Ancak YPG bu çağrıya uymadı.



Gelişmeye müteakip Suriye ordusu YPG işgalindeki bölgelere askeri yığınağa başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü





Ankara - Şam hattında da temaslar hız kazandı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.



FİDAN: YPG SURİYE'DE OYUNBOZAN ROLÜNDE



Bakan Fidan Şeybani ile yaptığı görüşme sonrası YPG'yi çok sert bir şekilde uyardı.



Fidan, "Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler" dedi.