Ankara - Şam hattında gündem YPG! Şeybani'den "istikrar" mesajı: İsrail Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur

Suriye'de hareketli saatler yaşanıyor. YPG'nin 10 Mart mutabakatına uymayıp Dürzi ayrılıkçılarla Haseke'de "özerklik" konferansı yapması bardağı taşırdı. Suriye ordusu YPG işgali altındaki bölgelere tahkimat yaparken Ankara - Şam hattında da temaslar hız kazandı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşen Şeybani, "İsrail'in tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur" dedi.

YPG 10 Mart mutabakatına uymayıp Haseke'de İsrail destekli Dürziler ve İran destekli 'Alevi Meclis'i ile "özerklik" konferansı yaptı.

Fransa ve İsrail'den destek alan terör örgütü, ayrılıkçı faaliyetlerine hız verdi. Bunun üzerine Suriye yönetimi, Paris'teki toplantıya katılmama kararı alıp YPG'yi Şam'da masaya çağırdı. Ancak YPG bu çağrıya uymadı.

Gelişmeye müteakip Suriye ordusu YPG işgalindeki bölgelere askeri yığınağa başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştüDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü


Ankara - Şam hattında da temaslar hız kazandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.

FİDAN: YPG SURİYE'DE OYUNBOZAN ROLÜNDE

Bakan Fidan Şeybani ile yaptığı görüşme sonrası YPG'yi çok sert bir şekilde uyardı.

Fidan, "Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan ŞeybaniSuriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

ŞEYBANİ: İSRAİL'İN TEHDİTLERİ SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE GÖZ KOYMUŞTUR

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise basın açıklamasında, İsrail'in düzenlediği saldırıların Suriye halkının güvenliğini tehlikeye attığını belirtti ve istikrardan yana olduklarını vurguladı.

Şeybani, açıklamasında "Önceki yıllardaki gibi İsrail'in tekrar eden tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokuyor. Suriye'de mezhepsel çatışmalar çıkarılmaya çalışılıyor. Biz, istikrardan yanayız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Dürziler hakkındaki iddialarını yalanlayan Şeybani, "Dürziler Suriye toplumunun bir parçasıdır ve onları hiçbir şekilde dışlamak gibi bir niyet bulunmuyor, bunu İsrail öne sürmektedir" dedi.

Suriyede iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Hasekede özerklik denemesi | Ankara-Şam hattında YPGye müdahale hazırlığıSuriyede iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Hasekede özerklik denemesi | Ankara-Şam hattında YPGye müdahale hazırlığı

