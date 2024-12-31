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Ameliyattan sonra sığınağa kaçmıştı: Netanyahu taburcu oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği prostat ameliyatından sonra taburcu oldu. 30 Aralık’ta prostat ameliyatı olan ve ardından hastanenin sığınağına saklanan Netanyahu, hastaneden ayrıldı.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:56 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:56
Ameliyattan sonra sığınağa kaçmıştı: Netanyahu taburcu oldu

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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği prostat ameliyatının ardından hastaneden taburcu oldu.

    Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf ArşiviBinyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

    NETANYAHU TABURCU OLDU

    Geçtiğimiz günlerde prostat ameliyatı olan ve Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nin sığınağına alınan Netanyahu, taburcu oldu.

    Netanyahu'nun plenumdaki koltuğuna otururken bitkin ve yorgun göründüğü belirtildi.

    İsrail Başbakanı Netanyahu sığınağına alındı!İsrail Başbakanı Netanyahu sığınağına alındı!
    İsrail Başbakanı Netanyahu sığınağına alındı!

    SIĞINAĞA KAÇTI

    Netanyahu'nun başarılı geçen prostat ameliyatının ardından Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin sığınağına alındığı bildirilmişti.

    PROSTAT AMELİYATI OLDU

    İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun prostat ameliyatının başarılı geçtiği belirtilmişti.

    İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu (75), ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

    Geçen yıl temmuz ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'nun kalp sağlığını yakından izlemek için vücuduna bir cihaz takılmıştı.

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