Ameliyattan sonra sığınağa kaçmıştı: Netanyahu taburcu oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği prostat ameliyatının ardından hastaneden taburcu oldu.

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NETANYAHU TABURCU OLDU

Geçtiğimiz günlerde prostat ameliyatı olan ve Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nin sığınağına alınan Netanyahu, taburcu oldu.

Netanyahu'nun plenumdaki koltuğuna otururken bitkin ve yorgun göründüğü belirtildi.

SIĞINAĞA KAÇTI

Netanyahu'nun başarılı geçen prostat ameliyatının ardından Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesinin sığınağına alındığı bildirilmişti.

PROSTAT AMELİYATI OLDU

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun prostat ameliyatının başarılı geçtiği belirtilmişti.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu (75), ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

Geçen yıl temmuz ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'nun kalp sağlığını yakından izlemek için vücuduna bir cihaz takılmıştı.