Demir Kubbe'ye güvenip İsrail'le veri pazarlığı yapan Meta, füzeler ofisin tepesinde uçunca 'güvenlik' bahanesine sarıldı. Facebook, Instagramve WhatsApp'ın ana şirketi Meta Platforms, İsrail operasyonlarına ara verdi.
Artan füze ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle çalışanlarının güvenliğini öncelik haline getirdiğini belirten Meta yönetimi, 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren ve yaklaşık bin kişinin görev yaptığı merkezdeki operasyonları durdurdu. Özellikle artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojileri üzerine yoğunlaşan merkezin kapatılması, şirketin bölgedeki stratejik varlığına yönelik endişeleri artırdı.
Şirket içi bilgilendirme notunda, çatışmaların çalışanlar üzerinde yarattığı fiziksel ve psikolojik baskıya dikkat çekildi. Meta yönetimi, güvenli sığınaklara erişimi olmayan çalışanlar için ek tedbirler aldığını açıklayarak, "Bu zorlu dönemde herkesin evinde sığınak veya güvenli bir odaya erişimi olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda ihtiyaç duyan çalışanlara beş geceye kadar şirket tarafından finanse edilen otel konaklama imkânı sağlandığı belirtildi.
AMAZON VURULUNCA KAPATTILAR
İran füzelerine karşı halkını sığınaklara mahkum eden İsrail, güdümündeki teknoloji şirketlerine de koruma sağlayamıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta Platforms, 900 kişinin çalıştığı Tel Aviv ofisini kapatma kararı aldı.
Çatışmaların sadece askeri noktaları değil, bölgedeki kritik teknoloji altyapısını da etkilediği gözlemleniyor. Son dönemdeki saldırıların Orta Doğu'daki veri merkezlerini hedef aldığı ve dijital altyapıda aksaklıklara yol açtığı bildirildi.
Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de bulunan Amazon Web Services (AWS) veri merkezlerinin de saldırılardan etkilendiği ve bazı hizmetlerde kesintiler yaşandığı öne sürüldü.
İSRAİL META'SI
Meta'nın İsrail ile olan yakın ticari ve teknolojik ilişkileri uzun süredir sektörün gündeminde yer alıyor. Şirket, geçmişte İsrail merkezli teknoloji girişimlerini satın alarak bölgedeki Ar-Ge faaliyetlerini genişletmiş ve soykırım gölgesindeki İsrail hükümeti ile çeşitli veri paylaşımı ve güvenlik iş birliklerine imza atmıştı.