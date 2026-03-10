Meta'nın İsrail ile uzun süredir devam eden ticari ve teknolojik ilişkileri bulunuyor.

Demir Kubbe'ye güvenip İsrail'le veri pazarlığı yapan Meta, füzeler ofisin tepesinde uçunca 'güvenlik' bahanesine sarıldı. Facebook, Instagramve WhatsApp'ın ana şirketi Meta Platforms, İsrail operasyonlarına ara verdi.

Artan füze ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle çalışanlarının güvenliğini öncelik haline getirdiğini belirten Meta yönetimi, 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren ve yaklaşık bin kişinin görev yaptığı merkezdeki operasyonları durdurdu. Özellikle artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojileri üzerine yoğunlaşan merkezin kapatılması, şirketin bölgedeki stratejik varlığına yönelik endişeleri artırdı.

Şirket içi bilgilendirme notunda, çatışmaların çalışanlar üzerinde yarattığı fiziksel ve psikolojik baskıya dikkat çekildi. Meta yönetimi, güvenli sığınaklara erişimi olmayan çalışanlar için ek tedbirler aldığını açıklayarak, "Bu zorlu dönemde herkesin evinde sığınak veya güvenli bir odaya erişimi olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda ihtiyaç duyan çalışanlara beş geceye kadar şirket tarafından finanse edilen otel konaklama imkânı sağlandığı belirtildi.