Almanya’nın ölüm tuzağı! Essen’den İngiltere’ye kaçakçılık ağı

BERLİN İNKAR EDİYOR
Berlin'deki İçişleri Bakanlığı, Almanya ve İngiltere'nin coğrafi olarak komşu olmaması nedeniyle "doğrudan kaçakçılığın" gerçekleşmediğini savunuyor. Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, Almanya'nın yasal çerçevesi konusunda "hayal kırıklığı" yaşandığını söyledi.
Sahar ve Hamza ise bir kafede buluşurken "al-Khal" isimli bir şahıs ve beraberindeki bir kişinin yanlarına geldiği belirtiliyor. BBC, kaçakçıların buluşma sırasında Essen bölgesinde yaklaşık 10 depoları olduğunu söylediğini belirtiyor.
Sahar ve Hamza ise bir kafede buluşurken “al-Khal” isimli bir şahıs ve beraberindeki bir kişinin yanlarına geldiği belirtiliyor.
KAÇAKÇILAR OTOYOLLARI KULLANACAK KADAR RAHAT
BBC'nin belirttiğine göre kaçakçılar Almanya'da otoyolları kullanabilecek kadar rahat hareket ediyor.
Uluslararası Örgütlü Suçlara Karşı Küresel Girişim'in araştırmasına göre, tekneler genellikle Almanya, Belçika veya Hollanda'dan Fransız kıyılarına minibüs veya arabalarla taşınıyor ve Almanya "özellikle önemli bir geçiş noktası" oluyor. BBC'nin aktardığına göre gemilerin çoğunun Çin'de üretilip konteynerlerle Türkiye'ye gönderildiği, ardından da Avrupa'ya taşındığı belirlendi.
BBC muhabirinin çektiği tekne görüntüleri
ALMANYA'NIN KAÇAKÇILIKTAKİ ROLÜ
Raporun yazarlarından Tuesday Reitano, Almanya'nın bir merkez olarak rolünün çeşitli nedenlerle arttığını söylüyor. Bunlardan biri de Fransa'da sıkı "kaçakçılıkla mücadele kontrolleri" olması ve bu durumun giderek daha organize çetelerin daha uzun mesafelerde faaliyet göstermesine yol açması.
Öte yandan Alman makamlarının Kanal geçişlerini önemsemediği çünkü bunun kendi sorunları olmadığını düşündükleri belirtiliyor.
Görüşmede Ebu Sahar ve el-Hal para ve lojistik konularını ele aldı
Hamza'nın 15 bin avroya (12 bin 500 sterlin) mal olacak "paket" üzerinde anlaşmaya varmasının istendiği ve bu anlaşmanın teknenin Calais yakınlarından alınmasını, motor, yakıt, pompa ve 60 can yeleğiyle birlikte teslim alınmasını içerdiği belirtiliyor.
Hamza'nın ihtiyaç duyduğundan daha fazla bir miktar bu, ancak bu genel bir teklif ve büyük olasılıkla Fransa'daki geçişleri doğrudan organize eden bir kaçakçıya yapılmış olacak. BBC kaçakçıların talep ettiği paranın olması gereken miktardan çok daha yüksek olduğunu belirtirken kaçakçıların Hamza'ya yakalanması durumunda sorumluluk kabul etmediklerini söylediğini belirtiyor.
İddiaya göre Khal, ödemenin Türkiye'de yapılmasını istiyor. Ayrıca, Hamza'nın tekne satın almak isteyip istemediğini soruyor.
"ÖRDEK HAVUZUNA BİLE GİRİLMEZ"
Hamza kod adlı muhabirin çektiği görüntüleri Ulusal Bağımsız Can Kurtarma Botu Derneği Başkanı Neil Dalton'a gösterdiklerini belirten BBC, Dalton'un "Bu tür teknelerle ördek havuzuna dahi girmeyeceğini" söylediğine dikkat çekti.
BBC ise tekneleri resen ölüm tuzağına benzetirken Kanal geçişi için onlarca kişiyi bu teknelere doldurmanın "korkunç derecede tehlikeli" olacağını çünkü "son derece dayanıksız" bir tasarıma sahip olduklarını belirtiyor.