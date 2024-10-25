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Almanya’nın ölüm tuzağı! Essen’den İngiltere’ye kaçakçılık ağı

Almanya İngiliz kanalı üzerinden yapılan insan kaçakçılığı konusunda bir numaralı ülke haline geldi. Almanya’nın insan kaçakçılığı konusundaki rolünü araştıran BBC bir muhabirini göçmen kılığında kaçakçıların arasına sokunca gizli ağ deşifre oldu. Kaçakçıların otoyolları bile rahatça kullanabildiği Almanya insanların göçmenleri resmen ölüme sürüklüyor. İşte, Essen şehrinde başı tutan kaçakçılık ağı…

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 14:41 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 14:45
Almanya’nın ölüm tuzağı! Essen’den İngiltere’ye kaçakçılık ağı

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İngiliz kanalı üzerinden yapılan insan kaçakçılığında Almanya'nın rolü ortaya çıktı. İngiltere'deki yeni hükümetin "çeteleri çökertmeyi" vadetmesiyle birlikte Almanya, Manş Denizi geçişlerinde kullanılan tekne ve motorların depolandığı merkezi bir yer haline geldi.

Almanya'nın insan kaçakçılığındaki rolünü beş ay boyunca araştıran BBC, bu durumun İngiltere Ulusal Suç Ajansı tarafından da doğrulandığını belirtti.

Göçmenlerin Kanal'ı geçmek için kullandıkları çeşitli bakımsızlık durumlarındaki küçük tekneler ve dıştan takmalı motorlarGöçmenlerin Kanal'ı geçmek için kullandıkları çeşitli bakımsızlık durumlarındaki küçük tekneler ve dıştan takmalı motorlar

KAÇAKÇILAR İLE ALMAN POLİSİ ARASINDA KEDİ FARE OYUNU

Kaçakçılarla iletişime geçen BBC, kaçakçıların tekneleri birden fazla gizli depoda sakladıklarını ve Alman polisiyle kedi-fare oyunu oynadıklarını açıkladığını belirtti.

BM rakamlarına göre bu yıl göçmenlerin Manş Denizi'ni geçişleri açısından en ölümcül yıl oldu. Şu ana kadar 28 binden fazla kişi küçük ve tehlikeli teknelerle bu yolculuğu yaptı.

BBC, Takvim ekran görüntüsüBBC, Takvim ekran görüntüsü

BBC MUHABİRİ KAÇAKÇILARIN İÇİNE GİRDİ

Almanya'nın Essen şehrinin merkez istasyonunda bekleyen ve İngiltere'ye gitmek isteyen bir Orta Doğulu göçmen gibi davranan BBC muhabiri kod adı ile "Hamza", Ebu Sahar isimli bir diğer göçmen ile telefon görüşmesi yapıyor.

BBC'nin aktardığına göre Hamza, teknelerin kaliteli olup olmadığını kontrol etmek ve bunun için yüz yüze görüşmek isterken Sahar ise tekneyi görmek için depoya gitmenin çok riskli olduğunu söylüyor.

BBC muhabirinin görüştüğü kişiBBC muhabirinin görüştüğü kişi

BERLİN İNKAR EDİYOR

Berlin'deki İçişleri Bakanlığı, Almanya ve İngiltere'nin coğrafi olarak komşu olmaması nedeniyle "doğrudan kaçakçılığın" gerçekleşmediğini savunuyor. Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, Almanya'nın yasal çerçevesi konusunda "hayal kırıklığı" yaşandığını söyledi.

Sahar ve Hamza ise bir kafede buluşurken "al-Khal" isimli bir şahıs ve beraberindeki bir kişinin yanlarına geldiği belirtiliyor. BBC, kaçakçıların buluşma sırasında Essen bölgesinde yaklaşık 10 depoları olduğunu söylediğini belirtiyor.

Sahar ve Hamza ise bir kafede buluşurken “al-Khal” isimli bir şahıs ve beraberindeki bir kişinin yanlarına geldiği belirtiliyor.Sahar ve Hamza ise bir kafede buluşurken “al-Khal” isimli bir şahıs ve beraberindeki bir kişinin yanlarına geldiği belirtiliyor.

KAÇAKÇILAR OTOYOLLARI KULLANACAK KADAR RAHAT

BBC'nin belirttiğine göre kaçakçılar Almanya'da otoyolları kullanabilecek kadar rahat hareket ediyor.

Uluslararası Örgütlü Suçlara Karşı Küresel Girişim'in araştırmasına göre, tekneler genellikle Almanya, Belçika veya Hollanda'dan Fransız kıyılarına minibüs veya arabalarla taşınıyor ve Almanya "özellikle önemli bir geçiş noktası" oluyor. BBC'nin aktardığına göre gemilerin çoğunun Çin'de üretilip konteynerlerle Türkiye'ye gönderildiği, ardından da Avrupa'ya taşındığı belirlendi.

BBC muhabirinin çektiği tekne görüntüleriBBC muhabirinin çektiği tekne görüntüleri

ALMANYA'NIN KAÇAKÇILIKTAKİ ROLÜ

Raporun yazarlarından Tuesday Reitano, Almanya'nın bir merkez olarak rolünün çeşitli nedenlerle arttığını söylüyor. Bunlardan biri de Fransa'da sıkı "kaçakçılıkla mücadele kontrolleri" olması ve bu durumun giderek daha organize çetelerin daha uzun mesafelerde faaliyet göstermesine yol açması.

Öte yandan Alman makamlarının Kanal geçişlerini önemsemediği çünkü bunun kendi sorunları olmadığını düşündükleri belirtiliyor.

Görüşmede Ebu Sahar ve el-Hal para ve lojistik konularını ele aldıGörüşmede Ebu Sahar ve el-Hal para ve lojistik konularını ele aldı

Hamza'nın 15 bin avroya (12 bin 500 sterlin) mal olacak "paket" üzerinde anlaşmaya varmasının istendiği ve bu anlaşmanın teknenin Calais yakınlarından alınmasını, motor, yakıt, pompa ve 60 can yeleğiyle birlikte teslim alınmasını içerdiği belirtiliyor.

Hamza'nın ihtiyaç duyduğundan daha fazla bir miktar bu, ancak bu genel bir teklif ve büyük olasılıkla Fransa'daki geçişleri doğrudan organize eden bir kaçakçıya yapılmış olacak. BBC kaçakçıların talep ettiği paranın olması gereken miktardan çok daha yüksek olduğunu belirtirken kaçakçıların Hamza'ya yakalanması durumunda sorumluluk kabul etmediklerini söylediğini belirtiyor.

İddiaya göre Khal, ödemenin Türkiye'de yapılmasını istiyor. Ayrıca, Hamza'nın tekne satın almak isteyip istemediğini soruyor.

"ÖRDEK HAVUZUNA BİLE GİRİLMEZ"

Hamza kod adlı muhabirin çektiği görüntüleri Ulusal Bağımsız Can Kurtarma Botu Derneği Başkanı Neil Dalton'a gösterdiklerini belirten BBC, Dalton'un "Bu tür teknelerle ördek havuzuna dahi girmeyeceğini" söylediğine dikkat çekti.

BBC ise tekneleri resen ölüm tuzağına benzetirken Kanal geçişi için onlarca kişiyi bu teknelere doldurmanın "korkunç derecede tehlikeli" olacağını çünkü "son derece dayanıksız" bir tasarıma sahip olduklarını belirtiyor.

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