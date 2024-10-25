Almanya’nın ölüm tuzağı! Essen’den İngiltere’ye kaçakçılık ağı

BERLİN İNKAR EDİYOR

Berlin'deki İçişleri Bakanlığı, Almanya ve İngiltere'nin coğrafi olarak komşu olmaması nedeniyle "doğrudan kaçakçılığın" gerçekleşmediğini savunuyor. Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, Almanya'nın yasal çerçevesi konusunda "hayal kırıklığı" yaşandığını söyledi.

Sahar ve Hamza ise bir kafede buluşurken "al-Khal" isimli bir şahıs ve beraberindeki bir kişinin yanlarına geldiği belirtiliyor. BBC, kaçakçıların buluşma sırasında Essen bölgesinde yaklaşık 10 depoları olduğunu söylediğini belirtiyor.

Sahar ve Hamza ise bir kafede buluşurken “al-Khal” isimli bir şahıs ve beraberindeki bir kişinin yanlarına geldiği belirtiliyor.

KAÇAKÇILAR OTOYOLLARI KULLANACAK KADAR RAHAT

BBC'nin belirttiğine göre kaçakçılar Almanya'da otoyolları kullanabilecek kadar rahat hareket ediyor.

Uluslararası Örgütlü Suçlara Karşı Küresel Girişim'in araştırmasına göre, tekneler genellikle Almanya, Belçika veya Hollanda'dan Fransız kıyılarına minibüs veya arabalarla taşınıyor ve Almanya "özellikle önemli bir geçiş noktası" oluyor. BBC'nin aktardığına göre gemilerin çoğunun Çin'de üretilip konteynerlerle Türkiye'ye gönderildiği, ardından da Avrupa'ya taşındığı belirlendi.

BBC muhabirinin çektiği tekne görüntüleri