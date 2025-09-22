PODCAST CANLI YAYIN

Almanya’dan Filistin’i tanıma kararına ilişkin flaş açıklama!

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz’in Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmasının ardından gözlerin çevrildiği Almanya’dan sürece ilişkin kritik bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, New York’a doğru yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, bölgenin acil ateşkese ihtiyaç duyduğunu ve Gazze’ye daha fazla insani yardım girilmesi gerektiğini belirterek, müzakereler tamamlanana kadar Filistin devletini tanımayacaklarını belirtti.

Fransa'nın Pazar günü Avustralya, İngiltere, Kanada ve Portekiz'in ardından Filistin devletini tanıyan son ülke olması beklenirken, Almanya'da sürece ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, BM'ye gitmek üzere New York'a hareket ederken yaptığı açıklamada, müzakereler tamamlanana kadar Filistin devletini tanımayacaklarını belirtti.

ŞART KOŞTU: TANINMA SÜRECİN SONUNDA YER ALIYOR

Wadephul açıklamasında, "Müzakerelere dayalı iki devletli çözüm, İsrailliler ve Filistinlilerin barış, güvenlik ve onur içinde yaşamalarını sağlayacak yoldur. Almanya için Filistin devletinin tanınması sürecin daha çok sonunda geliyor. Ancak bu sürecin şimdi başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katılmayacağı BM Genel Kurul toplantılarında Almanya'yı temsil edecek olan Wadephul, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm amacıyla Fransa ve Suudi Arabistan tarafından düzenlenecek konferansa da katılacak.

