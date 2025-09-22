FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYAN ÜLKELER LİSTESİ 2025: Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler hangileri?
New York'ta Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu öncesinde dünya liderleri, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu uluslararası konferans için bir araya geliyor. Toplantıda başta İngiltere ve Fransa olmak üzere çok sayıda ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını açıklaması bekleniyor. Peki Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor? İşte merak edilen liste haberimizde!
