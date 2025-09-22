PODCAST CANLI YAYIN

FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYAN ÜLKELER LİSTESİ 2025: Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler hangileri?

New York'ta Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu öncesinde dünya liderleri, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu uluslararası konferans için bir araya geliyor. Toplantıda başta İngiltere ve Fransa olmak üzere çok sayıda ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını açıklaması bekleniyor. Peki Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor? İşte merak edilen liste haberimizde!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze'deki çatışmalar devam ederken, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması yönündeki uluslararası destek giderek artıyor. Kanada, Avustralya ve İngiltere, art arda yaptıkları açıklamalarla Filistin'i resmen tanıdıklarını duyurdu. Bu gelişme özellikle G7 ülkeleri arasında dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor.

Kanada, G7'de Öncü Oldu

Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı açıklamada Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını belirtti. Bu adım, Kanada'yı G7 ülkeleri arasında bu kararı alan ilk ülke konumuna getirdi.

Kanada'yı kısa süre sonra Avustralya ve İngiltere takip etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, tanıma kararının iki devletli çözüm umudunu canlı tutmayı amaçladığını vurguladı.

BM Üyeleri ve Son Tanıma Kararları

Filistin, bağımsızlığını 15 Kasım 1988'de ilan etti. Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 147'si Filistin'i devlet olarak tanıdı. 7 Ekim 2023 sonrası dönemde ise Barbados, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Bahama Adaları, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya, Ermenistan ve Meksika gibi ülkeler Filistin'i resmi olarak tanıdı.

Öte yandan Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino, BM 80. Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıma planlarını açıklamaya hazırlanıyor. Türkiye ise bağımsız Filistin'in uluslararası alanda tanınması gerektiğini kararlılıkla savunmayı sürdürüyor.

Tarih Boyunca Türkiye'nin Rolü

Dönemin Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın 15 Kasım 1988'de bağımsızlık ilanının ardından Türkiye, Filistin'i tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı. O tarihten bu yana Türkiye, Filistin'e verdiği diplomatik ve siyasi desteği aralıksız sürdürdü.

Filistin'in Tarihçesi ve İşgal Süreci

Filistin toprakları, Osmanlı döneminde yaklaşık 400 yıl boyunca yönetildi. Aralık 1917'de İngilizler tarafından işgal edilen bölge, Milletler Cemiyeti Manda sistemiyle geçici yönetim altına alındı. 29 Kasım 1947'de BM, Filistin topraklarının bölünmesine dair tasarıyı kabul etti: Yüzde 55'i İsrail'e, yüzde 45'i Filistin'e bırakılacaktı.

14 Mayıs 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan Arap-İsrail Savaşı'yla bazı Filistin toprakları işgal edildi. 5 Haziran 1967'deki Altı Gün Savaşı sonucunda ise Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi İsrail kontrolüne geçti.

FKÖ ve Bağımsızlık Mücadelesi

Bağımsız Filistin için verilen mücadele, 2 Haziran 1964'te kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile tek çatı altında toplandı. 15 Kasım 1988'de FKÖ, bağımsız Filistin devletini ilan etti. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin 22 Kasım 1967 tarihli 242 sayılı kararıyla İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi çağrısı yapılmasına rağmen Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi halen işgal altında bulunuyor.