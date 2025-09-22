FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYAN ÜLKELER LİSTESİ 2025: Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler hangileri?

Filistin'in Tarihçesi ve İşgal Süreci

Filistin toprakları, Osmanlı döneminde yaklaşık 400 yıl boyunca yönetildi. Aralık 1917'de İngilizler tarafından işgal edilen bölge, Milletler Cemiyeti Manda sistemiyle geçici yönetim altına alındı. 29 Kasım 1947'de BM, Filistin topraklarının bölünmesine dair tasarıyı kabul etti: Yüzde 55'i İsrail'e, yüzde 45'i Filistin'e bırakılacaktı.

14 Mayıs 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan Arap-İsrail Savaşı'yla bazı Filistin toprakları işgal edildi. 5 Haziran 1967'deki Altı Gün Savaşı sonucunda ise Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi İsrail kontrolüne geçti.

FKÖ ve Bağımsızlık Mücadelesi

Bağımsız Filistin için verilen mücadele, 2 Haziran 1964'te kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile tek çatı altında toplandı. 15 Kasım 1988'de FKÖ, bağımsız Filistin devletini ilan etti. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin 22 Kasım 1967 tarihli 242 sayılı kararıyla İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi çağrısı yapılmasına rağmen Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi halen işgal altında bulunuyor.