Almanya'da casusluk skandalı! Eski İstihbarat Başkanı August Hanning gözaltında
Almanya’nın eski BND Başkanı August Hanning ve eski ofis müdürü Manfred D., para karşılığı gizli devlet belgelerini sızdırıp yabancı bir istihbarata bilgi aktardıkları iddiasıyla vatana ihanet ve casusluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin Eylül 2025'te Hanning'in evinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler sonrası bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.
Almanya büyük bir casusluk skandalıyla çalkalanıyor. Eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.
VATANA İHANET NİTELİĞİNDE CASUSLUK
Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, hakkında çıkarılan tutuklama emri kapsamında gözaltına alınan Hanning'in vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırmak, vatana ihanete teşebbüs etmek ve casusluk yapmakla suçlandığı belirtildi.
Açıklamada, 1998-2005 yıllarında BND Başkanı olan Hanning'in yanı sıra Alman vatandaşı Manfred D.'nin de gözaltına alındığı ifade edildi.
OFİS MÜDÜRÜ DE "TEŞEBBÜS" ETMİŞTİ
Söz konusu dönemde Hanning'in ofis müdürü olan Manfred D.'nin de vatana ihanete teşebbüs ve vatana ihanet niteliğinde casusluk yapmaya yardım etmekle suçlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Manfred D.'nin 2012-2026 yıllarında birçok BND başkanının ofis müdürü olarak çalıştığı ve böylelikle gizli bilgilere erişimi bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, muhtemelen 2010 ilkbaharından sonra Hanning'in, para karşılığında BND'den sürekli değerli bilgiler temin etmek için Manfred D. ile anlaştığı öne sürülerek, Hanning'in bu bilgileri özel danışmanlık faaliyetleri kapsamında değerlendirmek istediği kaydedildi.
Manfred D.'nin Haziran 2022'ye kadar Hanning'e çoğu gizli olarak sınıflandırılan yaklaşık 2 bin belge sağladığı iddiasına yer verilen açıklamada, bu bilgilerin istihbarat yönetiminin bilgilendirilmesi, hazırlıklarının yapılması ve özellikle de istihbarat durum değerlendirmesi için kullanıldığı aktarıldı.
Açıklamada, bir olayda Hanning'in Manfred D.'nin ilettiği gizli bilgileri kullanarak başka bir istihbarat teşkilatının bir çalışanı için analiz hazırladığı, analizin muhatabına ulaşıp ulaşmadığının ise henüz tespit edilmediği belirtildi.
Hanning'in ayrıca başka bir devletin istihbarat servisinin bir mensubuyla yoğun iletişim halinde olduğu kaydedilen açıklamada, şüphelinin bu kişiye, bir kısmı Manfred D.'den edindiği materyallere dayanan siyasi bilgileri uzun yıllar boyunca aktardığı öne sürüldü.
Açıklamada şüphelilerin tutuklama talebiyle bugün hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.
ALMANYA'DA NELER OLUYOR?
Hamburg Savcılığının Eylül 2025'te iş insanı Christina Block ve diğer şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Hanning'in evinde gerçekleştirilen aramada, bazı belge ve bulgular ele geçirildiği ifade edildi.
Bulguların incelenmesinin ardından soruşturmanın bu yılın başında casusluk ve vatana ihanet suçlarının soruşturulmasından sorumlu Federal Başsavcılığa devredildiği kaydedildi.
Bild gazetesinin haberinde, Hanning'in, güvenlik alanında dünya çapında danışmanlık yaptığı ve İsrail ile de iyi ilişkilerinin olduğu savunuldu.
Haberde, Hanning'in mali sıkıntılar içinde olduğunun da bilindiği aktarıldı.
Spiegel dergisinin haberinde Hanning'in hazırladığı analizin Rusya için yapılmadığı ileri sürüldü.
Hamburg'da süren davada, Hanning'in yönetim kurulunda yer aldığı bir İsrailli güvenlik şirketinin çalışanlarının Danimarka'da babalarıyla birlikte yaşayan biri erkek olan iki çocuğu 2024'te yılbaşı gecesi bir arabaya zorla bindirilerek Almanya'ya anneleri Christina Block'a götürdüğü iddia edilmiş ve Hanning, Block ailesinin iki çocuğunun kaçırılması girişimine karışmakla suçlanmıştı.