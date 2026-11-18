TikTok'a Avrupa'dan kritik hamle! 200 milyon kullanıcı için harekete geçtiler: "Avrupalılaştırılacak"
Almanya ve Avusturya, yaklaşık 200 milyon Avrupalı kullanıcıya sahip Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok için ortak girişim başlattı. Veri güvenliği, ulusal güvenlik ve dijital egemenlik gerekçeleriyle harekete geçen iki ülke, TikTok'un Avrupa operasyonlarının Avrupa mülkiyet yapısına devredilmesini istedi. Çinli ana şirket ByteDance'in veri erişimine ilişkin endişelerin gündeme getirildiği açıklamada, diğer Avrupa ülkelerine de ittifaka katılma çağrısı yapıldı.
Sosyal medya platformu TikTok, son dönemlerde farklı konular ile gündeme geliyor. Yeni nesil için tehlike sinyalleri çalarken, Almanya ve Avusturya veri güvenliğini kontrol altına almak için harekte geçti. Bu doğrultuda TikTok'un Avrupa operasyonlarının "Avrupa mülkiyet yapısına" devredilmesi için ortak girişim başlatıldı.
Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ile Avusturya Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Sekreteri Alexander Pröll tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Avrupa'da aylık yaklaşık 200 milyon kullanıcısı bulunan platformun kamuoyu oluşumunda kilit rol oynadığı belirtildi.
"ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ"
Büyük platformların öneri algoritmalarıyla kullanıcıların gördüğü içerikleri doğrudan etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, temel toplumsal unsurların otokratik aktörlerin kontrolündeki Avrupa dışı şirketlerce belirlenemeyeceği vurgulandı.
Açıklamada, "Dijital egemenlik, demokratik kamusal alanımızın dayanıklılığı ve nihayetinde ulusal güvenlik meselesidir." ifadesine yer verildi.
ÇİN'E VERİ AKTARIMI AVRUPA VERİ YASALARINI İHLAL EDİYOR
TikTok'un Çin'e veri aktarımı nedeniyle Avrupa veri koruma yasalarını ihlal ettiği savunulan açıklamada, sorunun temel kaynağının Çinli ana şirket ByteDance ve Çin devletinin milyonlarca Avrupalının verilerine belirsiz erişimi olduğu kaydedildi.
TİKTOK AVRUPALILAŞTIRILACAK MI?
Açıklamada, "TikTok'u Avrupalılaştırma girişimini destekliyoruz. Tüm Avrupa devletlerini bu ittifaka katılmaya davet ediyoruz." denilerek çağrıda bulunuldu.
ALTYAPI KURALLARI VE ABD MODELİ
Kritik altyapılardaki donanım kurallarının dijital hizmetlere de uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, Almanya'da yıl sonuna kadar Huawei ve ZTE bileşenlerinin 5G ana ağlarından çıkarılması örnek gösterildi.
Bakan Weimer, şubat ayında da TikTok'un Avrupa operasyonlarının Avrupalı medya şirketlerinden oluşacak bir konsorsiyuma devredilmesini önermişti. Alman medya grubu Axel Springer'in Üst Yöneticisi (CEO) Mathias Döpfner de ekim ayında bu modele destek vermişti.
Benzer bir süreç ABD'de de yaşanmış, ByteDance yasal zorunluluk üzerine ocak ayında platformun Amerikan operasyonları için çoğunluk hissesi ABD'li yatırımcılarda olan bir ortak girişim kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.