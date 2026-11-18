Sosyal medya platformu TikTok, son dönemlerde farklı konular ile gündeme geliyor. Yeni nesil için tehlike sinyalleri çalarken, Almanya ve Avusturya veri güvenliğini kontrol altına almak için harekte geçti. Bu doğrultuda TikTok'un Avrupa operasyonlarının "Avrupa mülkiyet yapısına" devredilmesi için ortak girişim başlatıldı.

Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ile Avusturya Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Sekreteri Alexander Pröll tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Avrupa'da aylık yaklaşık 200 milyon kullanıcısı bulunan platformun kamuoyu oluşumunda kilit rol oynadığı belirtildi. Almanya ve Avusturya TikTok'un Avrupa operasyonlarını Çin'in kontrolünden çıkarmak istiyor. (Fotoğraflar: Yapay zeka ile üretilmiştir) "ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ" Büyük platformların öneri algoritmalarıyla kullanıcıların gördüğü içerikleri doğrudan etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, temel toplumsal unsurların otokratik aktörlerin kontrolündeki Avrupa dışı şirketlerce belirlenemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "Dijital egemenlik, demokratik kamusal alanımızın dayanıklılığı ve nihayetinde ulusal güvenlik meselesidir." ifadesine yer verildi. ÇİN'E VERİ AKTARIMI AVRUPA VERİ YASALARINI İHLAL EDİYOR TikTok'un Çin'e veri aktarımı nedeniyle Avrupa veri koruma yasalarını ihlal ettiği savunulan açıklamada, sorunun temel kaynağının Çinli ana şirket ByteDance ve Çin devletinin milyonlarca Avrupalının verilerine belirsiz erişimi olduğu kaydedildi.