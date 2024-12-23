Almanya öfkeli! Noel pazarı saldırganı hakkında uyarı gelmesine rağmen hiçbir şey yapılmadığı ortaya çıktı

Almanya'da Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırının şüphelisi hakkında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne geçen yıl ihbarda bulunulduğu ve Suudi gizli servisinin bir yıl önce Alman istihbarat teşkilatı BND'yi şahısla ilgili uyardığı ortaya çıktı. 50 yaşında Suudi Arabistanlı doktor Taleb Al Abdulmohsen'in Alman vatandaşlarına yönelik geçen Ağustosta şöyle yazmıştı:



"Alman elçiliğini havaya uçurmadan ya da Alman vatandaşlarını rastgele katletmeden adalete giden bir yol var mı? Eğer bilen varsa, lütfen bana haber versin."

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