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Almanya mahkemesi "Dubai çikolatası" adının kullanımını yasakladı

Almanya'da Köln yargıcı, Dubai ile bağlantısı olmayan çikolatalara "Dubai çikolatası" adı verilmesini yasakladı. Mahkeme kararıyla, davalı şirketler 6 ay hapis veya 250 bin euro para cezası riskiyle karşı karşıya kalacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Almanya mahkemesi Dubai çikolatası adının kullanımını yasakladı

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    Almanya'da Köln yargıçları, Dubai çikolatası satan Medi First GmbH (Miskets Dubai Çikolata) ve KC Trading UG (Dubai'nin tadı) davasına baktı. Mahkeme kararına göre, Dubai'de üretilmeyen ve Dubai ile başka bir coğrafi bağlantısı bulunmayan çikolata ürününe "Dubai çikolatası" denilemeyecek.

    Dava edilen iki şirketin artık Dubai çikolatalarını satmasına izin verilmiyor, aksi takdirde genel müdürler 6 ay hapis veya 250 bin euro para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Diğer şirketler henüz bu durumdan etkilenmedi.

    LİNDT'E UYARI...
    'Doğu'dan gelen lezzetin yarattığı heyecan'dan bu yana Dubai çikolatası da Almanya'da üretiliyor veya Türkiye'den ithal ediliyor. Aralık ayı başında, Dubai çikolatası "Fex"in resmi ihracatçısı Andreas Wilmers, dev Lindt'i Dubai çikolatası ve yanıltıcı olduğu iddia edilen reklamlar konusunda uyardı. Köln'ün kararı, Dubai çikolatasının diğer üreticileri üzerinde de etkili olabilir.

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