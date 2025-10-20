Almanya işin ucu ZDF'ye değince Gazze'yi hatırladı! İsrail'e yine toz konduramadılar: "Şoke edici" demekle yetindiler

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 19 Ekim'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinde basın mensuplarının kullandığı bir binaya yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Basın mensuplarının kullandığı binaya saldırı düzenlenmesini not ettiklerini belirten Deschauer, "Sekiz yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere iki kişinin vurularak öldürülmesi haberi son derece şoke edici." dedi.

Deschauer, insani yardım çalışanlarının, gazetecilerin, kurtarma ekiplerinin ve sivillerin "doğal olarak özel koruma altında" olduğunu yineleyerek, bunun Alman hükümetinin temel tutumu olduğuna dikkati çekti.