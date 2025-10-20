PODCAST CANLI YAYIN

Almanya işin ucu ZDF'ye değince Gazze'yi hatırladı! İsrail'e yine toz konduramadılar: "Şoke edici" demekle yetindiler

İsrail ordusu, ateşkese rağmen 19 Ekim'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine bağlı Zevayide bölgesinde basın mensuplarının kullandığı bir binaya saldırı düzenledi. Aralarında ZDF için çalışan PMP Medya kurumu çalışanı Ahmed Ebu Mutair'in de olduğu iki gazeteci yaşamını yitirdi. Almanya işin ucu ZDF'ye değince Gazze'yi hatırladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, İsrail'in Gazze'de bir çocuğun ve ZDF için çalışan PMP Medya kurumu çalışanının ölümüne neden olan saldırısının "şoke edici" olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 19 Ekim'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinde basın mensuplarının kullandığı bir binaya yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Basın mensuplarının kullandığı binaya saldırı düzenlenmesini not ettiklerini belirten Deschauer, "Sekiz yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere iki kişinin vurularak öldürülmesi haberi son derece şoke edici." dedi.

Deschauer, insani yardım çalışanlarının, gazetecilerin, kurtarma ekiplerinin ve sivillerin "doğal olarak özel koruma altında" olduğunu yineleyerek, bunun Alman hükümetinin temel tutumu olduğuna dikkati çekti.



Sözcü Deschauer, ölüme neden olan İsrail saldırısının araştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen 19 Ekim'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine bağlı Zevayide bölgesinde basın mensuplarının kullandığı bir binaya saldırı düzenlemiş ve saldırıda biri gazeteci iki kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonucu binada ve gazetecilerin kullandığı araçlar ile ekipmanlarda hasar oluştu.



AHMED EBU MUTAİR YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda yaşamını yitiren gazetecinin PMP Medya kurumunda çalışan Ahmed Ebu Mutair olduğu bildirilmişti.

Şirket, Tel Aviv'deki ZDF stüdyosuyla uzun yıllardır birlikte çalışıyordu.

İsrail saldırısına tepki gösteren ZDF Genel Yayın Yönetmeni Bettina Schausten, "Düşüncelerimiz hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte, en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Medya çalışanlarının görevlerini yaparken saldırıya uğraması kabul edilemez." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 216'ya, yaralıların sayısı 170 bin 361'e yükseldi.

Gazze’de kanlı ihlal: İsrail saldırılarında 21 can kaybı

