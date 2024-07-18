Alman hesabı: Ne olur indirim yapın!

Almanya da diğer ülkeler gibi enflasyondan etkilendi. Merkez bankasının yaptığı sıkı politikalar nedeniyle ülkedeki enflasyon geçen yıla göre yüzde 2,2 geriledi. Ancak bu da yeterli gelmedi. Enflasyon düşüşünden etkilenmeyen tek ürünün döner olduğu belirtildi.

Döner fiyatlarını inceleyerek enflasyon yorumunda bulunan Alman halkı, geçen seneye kıyasla Türk kebabının yüzde 150 artış gösterdiğini belirledi. Ülkede "Döner enflasyonu" olarak çok sık duyurulan ve dile getirilen hesaplamaların giderek yayıldığı kaydedildi. Enflasyonu yansıtan ürün olarak göze çarpan dönerde indirim yapması için Başbakan Olaf Scholz'a büyük baskılar geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e de seslenen halk, "Bizi kebap yemekten mahrum bırakmayın. Bu artışa bir dur deyin" sözleriyle isteklerini iletti. 2019'da 3,50 Euro olan dönerin şimdi ortalama olarak 6,90-9,90 Euro arasında satıldığı belirtildi.

BERLİN FRENE BASIYOR

Almanya'da enflasyon düşerken Bakanlar Kurulu, koalisyonu oluşturulan partilerin haftalarca süren gergin müzakerelerin ardından 2025 federal bütçe tasarısını ve ekonomik büyüme paketini onayladı. Buna göre ülkede 2028'e kadar borç frenine bağlı kalınacağı açıklandı. Pakette, 49 tedbir yer aldı. Ukrayna'ya yapılacak yardım ise yarı yarıya azaltılarak gelecek yıl 4 milyar Euro olarak karara bağlandı.