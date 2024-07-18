SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Alman hesabı: Ne olur indirim yapın!

Almanya enflasyonu ‘döner’ üzerinden ölçmeye başladı. Türk kebabının fiyatı yüzde 150 artınca tüketiciler yetkililere yalvardı: ''Ne olur indirim yapın''

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Alman hesabı: Ne olur indirim yapın!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Almanya da diğer ülkeler gibi enflasyondan etkilendi. Merkez bankasının yaptığı sıkı politikalar nedeniyle ülkedeki enflasyon geçen yıla göre yüzde 2,2 geriledi. Ancak bu da yeterli gelmedi. Enflasyon düşüşünden etkilenmeyen tek ürünün döner olduğu belirtildi.

Döner fiyatlarını inceleyerek enflasyon yorumunda bulunan Alman halkı, geçen seneye kıyasla Türk kebabının yüzde 150 artış gösterdiğini belirledi. Ülkede "Döner enflasyonu" olarak çok sık duyurulan ve dile getirilen hesaplamaların giderek yayıldığı kaydedildi. Enflasyonu yansıtan ürün olarak göze çarpan dönerde indirim yapması için Başbakan Olaf Scholz'a büyük baskılar geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e de seslenen halk, "Bizi kebap yemekten mahrum bırakmayın. Bu artışa bir dur deyin" sözleriyle isteklerini iletti. 2019'da 3,50 Euro olan dönerin şimdi ortalama olarak 6,90-9,90 Euro arasında satıldığı belirtildi.

BERLİN FRENE BASIYOR
Almanya'da enflasyon düşerken Bakanlar Kurulu, koalisyonu oluşturulan partilerin haftalarca süren gergin müzakerelerin ardından 2025 federal bütçe tasarısını ve ekonomik büyüme paketini onayladı. Buna göre ülkede 2028'e kadar borç frenine bağlı kalınacağı açıklandı. Pakette, 49 tedbir yer aldı. Ukrayna'ya yapılacak yardım ise yarı yarıya azaltılarak gelecek yıl 4 milyar Euro olarak karara bağlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Başıboş köpek düzenlemesi’ komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar’ın annesinin üzerine yürüdüler Tunahan Yılmaz’ın babasını kovdular
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
Evden eve mağduriyet! Nakliye firmaları fiyatları uçurdu: Taşınmak isteyenler şaşkına döndü
Beşiktaş’taki gece kulübü yangını davasında skandal savunma: Takdir-i ilahi | CHP’li belediyeden ’seçim dönemindeyiz ilgilenemeyiz’ rezaleti
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım
15 Temmuz’un beyin takımı FETÖ’cülere ’Akın’ akın müebbet! Generalinden albayına günyüzü görmeyecek | Nedir bu sözde Yurtta Sulh Konseyi?
Son dakika: CHP’den ’Tanju Özcan’ kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... ’50 vekil’ tartışmasında son nokta
Sürpriz ikili: Tuba Ünsal’ın Hintli iş insanı Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıktı!
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
Devrim’in mühendisi Şecaattin Sevgen yaşamını yitirdi! Tarihi günde direksiyondaydı... Yerli otomobilin önündeki takozu böyle anlatmıştı
Türkiye’den KKTC’ye ’zaferin 50. yılı’ çıkarması! Miçotakis’ten Helenizm için zor gün sözleri | Dendias’a verilen ayar Yunan’da gündem
Türiye’den Nijer’e çıkarma... Arka planında ne var? Dışişleri, Milli Savunma, Enerji, MİT...
PKK’da ’Türkiye-Suriye’ korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
SON DAKİKA