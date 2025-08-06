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Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da buluşacak! ABD basınından anlaşma sinyali

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 7-8 Ağustos'ta Beyaz Saray'a ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Aliyev ve Paşinyan ile görüşmesi kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan arasında "olası bir barış anlaşmasının duyurulabileceğini" belirtti.

Giriş Tarihi:
Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da buluşacak! ABD basınından anlaşma sinyali

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol PaşinyanBeyaz Saray'da ağırlaması bekleniyor.

Aliyev ve Paşinyan temmuz ayında Abu Dabi'de bir araya geldi, AAAliyev ve Paşinyan temmuz ayında Abu Dabi'de bir araya geldi, AA

ALİYEV VE PAŞİNYAN BEYAZ SARAY'A GİDİYOR

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Bağdasaryan, ziyaret kapsamında Paşinyan'ın Trump ve Aliyev ile bir araya gelerek bölge barışı, refahı ve ekonomik işbirliğini görüşeceğini kaydetti.

ABD basını, Trump'ın haftalık bültenine göre Aliyev ve Paşinyan'ı 8 Ağustos Cuma günü kabul edeceğini yazdı.

Aliyev ve Paşinyan temmuz ayında Abu Dabi'de bir araya geldi, AAAliyev ve Paşinyan temmuz ayında Abu Dabi'de bir araya geldi, AA

WASHINGTON'DA ANLAŞMA SİNYALİ

Washington Post gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Aliyev ve Paşinyan ile görüşmesi kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan arasında "olası bir barış anlaşmasının duyurulabileceğini" belirtti.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'te barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

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