Afganistan-Pakistan hattında yüksek gerilim! Yine çatışma çıktı Kabil duyurdu: 12 kişi hayatını kaybetti

Afganistan ile Pakistan arasında tansiyon yeniden yükseldi. Afganistan yönetimi, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarında Pakistan ile yeniden çıkan çatışmada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Taliban güçleri, Afganistan, Reuters ÇATIŞMA YENİDEN BAŞLADI Kabil merkezli Tolo News'ün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberine göre, Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid konuya ilişkin açıklama yaptı. Mücahid, "Pakistan güçlerinin Kandahar vilayetinin Spin Boldak bölgesinde hafif ve ağır silahlarla düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Saldırılarda 100'den fazla kişinin de yaralandığını belirten Mücahid, bu saldırıların ardından Afgan güçlerinin misilleme yapmak zorunda kaldığını savundu. Mücahid, bu operasyonlarda birçok Pakistan askerinin öldürüldüğünü, karakol ve merkezlerinin ele geçirildiğini aktararak, askeri tesislerinin imha edildiğini kaydetti. Sözcü Mücahid, saldırılara ilişkin görüntüleri de paylaştı.