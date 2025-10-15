PODCAST CANLI YAYIN

Afganistan-Pakistan hattında yüksek gerilim! Yine çatışma çıktı Kabil duyurdu: 12 kişi hayatını kaybetti

Afganistan ile Pakistan arasında Durand Hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı. Kabil yönetimi, Pakistan güçlerinin saldırısında 12 sivilin öldüğünü, 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. İki taraf da ağır kayıplar yaşandığını iddia ederken sınır hattında tansiyon yeniden tırmandı.

Afganistan-Pakistan hattında yüksek gerilim! Yine çatışma çıktı Kabil duyurdu: 12 kişi hayatını kaybetti

Afganistan ile Pakistan arasında tansiyon yeniden yükseldi. Afganistan yönetimi, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarında Pakistan ile yeniden çıkan çatışmada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Taliban güçleri, Afganistan, Reuters

ÇATIŞMA YENİDEN BAŞLADI

Kabil merkezli Tolo News'ün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberine göre, Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mücahid, "Pakistan güçlerinin Kandahar vilayetinin Spin Boldak bölgesinde hafif ve ağır silahlarla düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Saldırılarda 100'den fazla kişinin de yaralandığını belirten Mücahid, bu saldırıların ardından Afgan güçlerinin misilleme yapmak zorunda kaldığını savundu.

Mücahid, bu operasyonlarda birçok Pakistan askerinin öldürüldüğünü, karakol ve merkezlerinin ele geçirildiğini aktararak, askeri tesislerinin imha edildiğini kaydetti.

Sözcü Mücahid, saldırılara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Taliban güçleri, Afganistan, Reuters

PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Dawn gazetesinin haberine göre de Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın, Spin Boldak bölgesinde dört farklı noktada saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bu saldırılara karşılık verilerek 15 ila 20 Afgan gücünün öldürüldüğü, birçoğunun da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Afganistan ve Pakistan'ın, dün iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarında yeniden çatıştığı bildirilmişti.

Pakistan-Afganistan krizi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PAKİSTAN-AFGANİSTAN KRİZİ

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.

Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma yaşandıPakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma yaşandı

