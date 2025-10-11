Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma yaşandı

A HABER PAKİSTAN’DA: ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

A Haber muhabiri Fakhur Rahman Pakistan'daki son gelişmeleri aktardı.

İşte açıklamalarından satır başları...

Pakistan-Afganistan güçleri arasında 2500 kilometre sınırında yoğun çatışmaların yer aldığı belirtildi. Pakistan askeri makamları ve yetkililer, bu çatışmaların yaklaşık 3 saattir devam ettiğini ve Afganistan tarafından en az sınırdaki dört noktaya saldırılar düzenlendiğini doğruladılar. Bu Afganistan'ın Kunar vilayeti, Nangarhar vilayeti, Nuristan ve Kurram bölgesi. Kurram bölgesi Afganistan'da üç noktadan sınırı birleşiyor. Dolayısıyla ilk önce yoğun çatışmalar bu bölgede başlamıştı.





ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Pakistan askeri yetkililer şu anda Afgan güçlerin geriye itildiğini ve çok sayıda can kaybı verdirdiklerini iddia ediyor. Pakistan makamları Afgan güçlerinin üç askerinin can kaybı olduğunu, birçok askeri noktanın tahrip edildiğini, bu arada iki Pakistanlı askerin şehit düştüğünü belirtti. İlk önce akşam başlayan bu çatışmalarda silahlar o kadar şiddetli bir şekilde kullanılmamıştı. Ancak şimdi topçu ateşi, hatta Pakistan savaş uçakları ve İHA'lar da Afganistan'ın içindeki hedefleri vurmaya devam ediyor. Bu şekilde bilgiler bize akıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÇATIŞMALAR YOĞUN OLARAK DEVAM EDİYOR

Pakistan-Afganistan arasında bu en son yaşanan şiddetli çatışmaların sebebi, Afgan Taliban Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün önce Pakistan tarafından Kabil'de Tahrik-i Taliban Pakistan (yani bu bir terörist militan grubu) onların emiri Nur Wali Mehsud'a bir saldırının düzenlendiği konusunda açıklama gelmişti. Bu saldırıda bu örgüt liderinin hayatını kaybettiği, ancak daha sonra bu haberler yalanlandı ve kendisinin sağ olduğu ortaya çıkmıştı. Afgan Taliban Hükümeti şu anda yaşanan çatışmaların Pakistan'a bunun yanıtı olduğunu duyurdu. Pakistan tarafı az önce bu çatışmalar konusunda teyit verdi ve Pakistan'daki dediğim gibi dört sınır noktasında bu çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmaların yoğunluğu Kurram bölgesinde daha fazla oldu. Ayrıca Paktika ve Belucistan eyaletine Belucistan eyalet sınırına yakın Hilmand vilayeti tarafından da bir saldırı düzenlendi. Dolayısıyla bu, uzun bir sınır bölgesi üzerinde yoğun çatışmalar. Ayrıca Afganistan'dan gelen bilgilere göre, Afgan Taliban güçleri yoğun bir şekilde binlerce askeri gücün zırhlı araçlarla sınıra doğru gönderildiğini açıkladı.

PAKİSTAN SAVAŞ UÇAKLARI AFGANİSTAN'DA ASKERİ HEDEFLERİ VURUYOR

Dün Pakistan askeri sözcülüğü yaptığı bir basın toplantısında, Pakistan'da yaşanan terör olaylarında %70'inde Afganistan topraklarını kullanan TTP teröristlerin, militanların olduğunu ve bunların çoğunun Afgan uyruklu olduğunu açıklamıştı. Pakistan'a yönelik yapılan intihar saldırılarında en az 30 intihar saldırısında Afgan uyruklu intihar bombacılarının kullandığını açıklamıştı. Şu anda durum çok gergin. Neredeyse iki ülke arasında bir savaş ilan edilmiş durumda. Pakistan askeri makamları, az önce dediğim gibi, şu anda Afgan Taliban güçlerinin geriye doğru püskürtüldüğünü açıkladı. Ancak sınırda durum yoğun. Pakistan savaş uçakları, Pakistan İHA'lar Afganistan'daki askeri hedefleri ve terörist grupları hedefe almaya devam ediyor. Bu şekilde bilgiler elimize geçiyor şu anda.