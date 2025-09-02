Afganistan depreminde acı bilanço! Ölü sayısı 1400'ü geçti

Afganistan Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1400'ü geçtiği, 3 bin 251 kişinin de yaralandığı bildirildi. 8 binden fazla evin de depremde yıkıldığı açıklandı.

Yetkililer, depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı Kunar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ekiplerin dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çektiğini belirten yetkililer, halkın da dahil olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Afganistan depreminde ölü sayısı giderek artıyor (AA)

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN YARDIM GELECEK

Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise yaptığı açıklamada depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.

Türk Kızılayı desteğe geldi (AA)

TÜRK KIZILAYI DA BÖLGEYE ULAŞTI

Türk Kızılay, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Afganistan'da saha faaliyetlerine katılmak üzere ekiplerin görevlendirildiğini bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen depremle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sıcak yemek dağıtımlarının bugün başlaması planlanıyor. İhtiyaçlara göre gıda ve gıda dışı yardım malzemesi temini sağlanacak. Bu yardımların da Afgan ordusunun desteğiyle hazırlanan helikopterlerle bugün akşam saatlerinde ulaşılamayan köylere gönderilmesi planlanıyor. Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığına ek olarak Türkiye'den 2 personel de sahadaki çalışmalara destek olmak amacıyla görevlendirildi. Afet nedeniyle bölgede acil olarak arama ve kurtarma ekip ve ekipmanlarına, tıbbi desteğe, barınma malzemelerine, gıda ve içme suyuna ihtiyaç duyuluyor."

İDDEF ACİL YARDIM BAŞLATTI

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde acil yardım çalışmalarına başladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kunar vilayetinde yaşanan dünkü depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçildi. İDDEF ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına katılıp enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, aynı zamanda defin işlemlerine destek oldu.