PODCAST CANLI YAYIN

Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |"Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri"

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişinin öldüğü, 1555 kişinin yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |"Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri"

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, yaptığı açıklamada, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1555'e çıktığını duyurdu. Kani, yaşamını kaybedenlerin 610'unun Kunar, 12'sinin Nangarhar vilayetlerinden olduğunu belirtti.

Afganistan'da deprem! 250'den fazla kişi öldü

Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |ʺÜlkeyi vuran en şiddetli depremlerden biriʺ (takvim foto arşiv)Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |ʺÜlkeyi vuran en şiddetli depremlerden biriʺ (takvim foto arşiv)

Çok sayıda evin yıkıldığını vurgulayan Kani, Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani'nin de yerel yetkililere depremden etkilenen bölgelere en yakın zamanda yardım ulaştırması için çağrıda bulunduğunu aktardı. Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin olduğunu doğruladı.

Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |ʺÜlkeyi vuran en şiddetli depremlerden biriʺ (takvim foto arşiv)Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |ʺÜlkeyi vuran en şiddetli depremlerden biriʺ (takvim foto arşiv)

Mücahid, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.

Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |ʺÜlkeyi vuran en şiddetli depremlerden biriʺ (takvim foto arşiv)Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |ʺÜlkeyi vuran en şiddetli depremlerden biriʺ (takvim foto arşiv)

"ÜLKEYİ VURAN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ"

Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." ifadesine yer verdi. Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |ʺÜlkeyi vuran en şiddetli depremlerden biriʺ (takvim foto arşiv)Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |ʺÜlkeyi vuran en şiddetli depremlerden biriʺ (takvim foto arşiv)

BM: EKİPLERİMİZ SAHADA

Birleşmiş Milletler (BM) deprem sonrası bölgede çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Afganistan'daki BM, doğu bölgesini vuran ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine, çok daha fazlasının yaralanmasına neden olan yıkıcı depremden derin üzüntü duymaktadır. Ekiplerimiz sahada acil yardım ve hayat kurtaran destek sağlıyor. Düşüncelerimiz etkilenen topluluklarla birlikte." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kritik veri açıklandı! Türkiye ekonomisi büyüyor
Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya gelecek! Gündem Ukrayna ile barış
Gözleri Karadeniz
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Milli ve yerli enerjide "Albayrak" atılım! Gabar'dan varil varil gelecek akıyor | Yeni rezervler için gece gündüz çalışılıyor
Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Batı'ya gövde gösterisi | Hangi konular masada?
CHP'de delege savaşlarında skandallar bitmiyor! Küfürler ve yumruklar havada uçuştu
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı! Çalışmalar günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Hilal'i canlı konumdan takip etmiş
Kartal Akdeniz'de dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU
Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |"Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri"
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'da! "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Galatasaray 1 numara transferini hala sonuçlandıramadı! Şampiyonlar Ligi listelerinin verilmesine 1 gün kaldı
Annelere erken emeklilik müjdesi...
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş'un telefonunda ne var?
Karadeniz'de kazanan yok! Trabzonspor - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Oh be Mourinho yokmuş! Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan peş peşe açıklama