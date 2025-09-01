Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |ʺÜlkeyi vuran en şiddetli depremlerden biriʺ (takvim foto arşiv)



"ÜLKEYİ VURAN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ"

Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." ifadesine yer verdi. Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.