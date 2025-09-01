Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, yaptığı açıklamada, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1555'e çıktığını duyurdu. Kani, yaşamını kaybedenlerin 610'unun Kunar, 12'sinin Nangarhar vilayetlerinden olduğunu belirtti.Afganistan'da deprem! 250'den fazla kişi öldü
Çok sayıda evin yıkıldığını vurgulayan Kani, Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani'nin de yerel yetkililere depremden etkilenen bölgelere en yakın zamanda yardım ulaştırması için çağrıda bulunduğunu aktardı. Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin olduğunu doğruladı.
Mücahid, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.
Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.