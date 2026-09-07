Miami'de Amazon'a ait kargo uçağı pistten çıktı: İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağı, iniş sırasında pistten çıktı. Pist dışındaki yola savrulan uçaktan siyah dumanlar yükselirken, kazanın ardından havalimanındaki tüm pist ve taksi yolları kapatıldı. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağı, Porto Riko'nun San Juan kentinden havalanarak Florida'daki Miami Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı. Uçak, Miami'ye inişi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı.
Pist dışına savrulan uçak, havalimanı çevresindeki yolda yan şekilde durdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın gövdesinin büyük ölçüde sağlam olduğu görülürken, uçaktan yoğun siyah duman yükseldiği dikkat çekti.
Kazanın ardından havalimanına itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürerken, uçağın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU
Kaza nedeniyle Miami Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm pistler ve taksi yolları geçici olarak kapatıldı. Havalimanında tam uçuş durdurma uygulamasına geçilirken, çok sayıda uçuşta gecikme yaşandı.
İlk bilgilere göre öğleden sonra itibarıyla yaklaşık 250 uçuş gecikti. Havalimanının yeniden operasyonlara açılmasının ardından da uçuşların düşük kapasiteyle sürdürüleceği bildirildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağında ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybetti.
FEDERAL EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından olay yerinde inceleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) da kazaya ilişkin bilgi ve delil toplamaya başladı.
Uçağın neden pistten çıktığının belirlenmesi için teknik inceleme başlatılırken, kazanın iniş sırasında yaşanan mekanik bir sorun, pist koşulları, hava şartları veya başka bir faktörden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.
Kazanın kesin nedeni, federal kurumların yürüteceği incelemelerin ardından netleşecek.