FEDERAL EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından olay yerinde inceleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) da kazaya ilişkin bilgi ve delil toplamaya başladı.

Uçağın neden pistten çıktığının belirlenmesi için teknik inceleme başlatılırken, kazanın iniş sırasında yaşanan mekanik bir sorun, pist koşulları, hava şartları veya başka bir faktörden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.

Kazanın kesin nedeni, federal kurumların yürüteceği incelemelerin ardından netleşecek.

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