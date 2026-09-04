Adidas’ın İsrailli eski askerle hazırladığı ayakkabı kampanyası Gazze'deki insani krizin gölgesinde tepkilerin odağında
Alman spor giyim markası Adidas'ın, İsrail'de ampüte bireylere yönelik başlattığı "Single Shoe Service" kampanyasında eski bir İsrail askerini reklam yüzü yapması tepki çekti. Gazze'de on binlerce Filistinlinin kalıcı yaralanmalarla ve protez yetersizliğiyle mücadele ettiği bir dönemde yapılan bu tercih, uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.
Almanya merkezli spor markası Adidas, tek uzvunu kaybeden kişilerin çift ayakkabı almak zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları tek ayakkabıyı yarı fiyatına temin edebilmesini sağlayan "Single Shoe Service" uygulamasını İsrail pazarında kullanıma sundu. Ancak uygulamanın tanıtımında tercih edilen isim, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda tepkilerin odağına yerleşti.
REKLAM YÜZÜ ESKİ BİR İSRAİL ASKERİ
Kampanyanın tanıtım filminde, 2021 yılında geçirdiği olay sonucu bir bacağını kaybeden eski İsrail askeri Shalev Biton yer aldı. Filmde Biton'un spor yaptığı ve alışveriş deneyimi aktarılırken, engelli bireylere yönelik bir sosyal hizmetin bir İsrail askeri üzerinden pazarlanması sert eleştirileri beraberinde getirdi.
MODERN TARİHİN EN YÜKSEK ÇOCUK AMPÜTE ORANI GAZZE'DE
Tepkilerin temelinde, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarının yarattığı insani kriz yatıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNRWA verilerine göre, bölgede yaklaşık 42 bin kişi hayat boyu rehabilitasyon gerektiren ağır yaralanmalar yaşadı. Kalıcı engelle yaşamak zorunda kalanların dörtte birini çocuklar oluştururken, 5 binden fazla kişi doğrudan ampütasyonla karşı karşıya kaldı. Yıkılan altyapı, tıbbi malzeme eksikliği ve protez yetersizliği nedeniyle binlerce Filistinli tedaviye ve temel rehabilitasyon olanaklarına erişemiyor.
BELLA HADİD KARARI HATIRLATILDI
Adidas'ın bu adımı, markanın geçmişteki tartışmalı tercihlerini de yeniden gündeme getirdi. Şirket, 2024 yılında Filistin'e verdiği destekle bilinen dünyaca ünlü model Bella Hadid'i reklam kampanyasından çıkarmış ve yoğun boykot çağrılarıyla karşılaşmıştı.
Gazze'ye yönelik saldırılarda 174 binden fazla kişi yaralanırken ve en az 42 bin Filistinli kalıcı olarak sakat kalırken, markanın bu tabloya kayıtsız kalıp İsrail'de eski bir askerle kampanya yürütmesi çifte standart eleştirilerini tırmandırdı.