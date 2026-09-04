Nijerya'nın Rivers eyaletinde kaçak petrol hırsızlığı girişimi esnasında sızan zehirli gaz, 43 kişinin ölümüne neden oldu.

43 kişinin hayatını kaybettiği petrol sızıntısıyla ilgili incelemeler devam ediyor. (Fotoğraflar DHA ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya basınına göre, Rivers eyaletindeki Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'ne bağlı Okari İskelesi'nde yasadışı petrol hırsızlığı sırasında meydana gelen zehirli gaz sızıntısı sonucunda birçok kişi zehirlendi. Yaşanan olayda 43 kişi hayatını kaybederken, baygınlık geçiren bazı kişilerin de nehre düşerek kaybolduğu aktarıldı.

Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Agabe Blessing Karbalo, hayatını kaybeden ve zehirlenen kişilerin petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.