ABD yolunda alarm! 6 kişilik uçak Atlas Okyanusu'nda kayboldu
ABD'de Bermuda'dan Boston'a gitmek üzere havalanan 6 kişilik Gulfstream G100 tipi uçakla Atlas Okyanusu üzerinde iletişim kesildi. ABD Sahil Güvenliği, uçağın son bilinen konumu olan Nantucket açıklarında havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.
Atlas Okyanusu'ndaki Bermuda'dan ABD'nin Boston kentine hareket eden 6 kişilik uçakla irtibatın kesilmesi üzerine ekipler alarma geçti. Federal Havacılık İdaresi (FAA), Gulfstream G100 tipi uçakla bağlantının kaybedildiğini bildirirken, ABD Sahil Güvenliği Nantucket açıklarında arama çalışması başlattı.
UÇAKLA BAĞLANTI KESİLDİ
Bermuda'daki L.F. Wade Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gidiyordu. Uçakla planlanan iniş saatinden önce iletişim kurulamazken, kayboluşun nedeni henüz açıklanmadı.
FlightAware verilerine göre uçak, ABD Doğu Saati ile 23.41'de Bermuda'dan havalandı. Boston'a varışının ise 01.25'te planlandığı belirtildi.
NANTUCKET AÇIKLARINDA ARAMA
ABD Sahil Güvenliği, uçakta bulunan 6 kişiye ulaşmak amacıyla bölgeye hava ve deniz unsurları gönderdi. FlightRadar24 verilerine göre Sahil Güvenliği'ne ait iki uçak, Nantucket'ın güneyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekiplerin, uçağın bilinen son konumu ile planlanan güzergahı çevresinde çalışma yürüttüğü bildirildi.
TIBBİ TAŞIMACILIK ŞİRKETİNE AİT
Kanada Sivil Uçak Sicili kayıtlarında uçağın Kanada tescilli olduğu ve Ontario merkezli Latitude Air Ambulance şirketine ait bulunduğu belirtildi. Şirket, özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaların ülkeler arasında hava yoluyla naklini gerçekleştiriyor.
Uçakta bulunan 6 kişinin kimlikleri ve aralarında hasta olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uçağın Boston'a hangi amaçla gittiği ve iletişimin kesilmesine herhangi bir teknik sorunun neden olup olmadığı da araştırılıyor.