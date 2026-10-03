Ekiplerin, uçağın bilinen son konumu ile planlanan güzergahı çevresinde çalışma yürüttüğü bildirildi.

TIBBİ TAŞIMACILIK ŞİRKETİNE AİT

Kanada Sivil Uçak Sicili kayıtlarında uçağın Kanada tescilli olduğu ve Ontario merkezli Latitude Air Ambulance şirketine ait bulunduğu belirtildi. Şirket, özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaların ülkeler arasında hava yoluyla naklini gerçekleştiriyor.

Uçakta bulunan 6 kişinin kimlikleri ve aralarında hasta olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uçağın Boston'a hangi amaçla gittiği ve iletişimin kesilmesine herhangi bir teknik sorunun neden olup olmadığı da araştırılıyor.

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